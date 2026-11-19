Російська військова логістика на Запорізькому напрямку зіткнулася з проблемами через перевантаження траси Р-280 "Новоросія". Після припинення роботи Кримського мосту основний потік військових вантажів перенаправили на цей маршрут.

Відео дня

Через концентрацію транспорту на одній трасі російські колони стали більш вразливими, а втрати військових вантажівок та автомобілів постачання зростають. Про це повідомляють агенти партизанського руху "АТЕШ".

Російські військові колони зазнають втрат на трасі Р-280

За інформацією агентів "АТЕШ" з одного з підрозділів угруповання військ "Дніпро", на трасі Р-280 "Новоросія" дедалі частіше знищують армійські вантажівки та автомобілі постачання.

Причиною ситуації стало перенаправлення основного потоку військових вантажів на цей маршрут після зупинки Кримського мосту. Через це траса зазнала значного навантаження, а військова техніка рухається колонами.

Один із російських військовослужбовців описав ситуацію так: "Після того, як міст встав, весь потік погнали однією трасою. Машини йдуть колонами, сховатися нема де. Внаслідок втрати транспорту ростуть щодня, а боєкомплект та паливо доходять із великими перебоями".

Перевантаження траси ускладнює постачання російських підрозділів

Концентрація військових перевезень на одному маршруті робить колони більш вразливими. Будь-які перебої на трасі впливають на доставку палива, боєприпасів та інших вантажів російським підрозділам на передовій.

РЕКЛАМА

В "АТЕШ" заявили, що продовжують відстежувати переміщення російської техніки та передавати Силам оборони України інформацію про військову логістику окупантів.

Нагадаємо, що автомобільна частина Кримського мосту було зруйнована раніше.

Як повідомляв OBOZ.UA, Кримський міст опинився під атакою 16 листопада, після чого рух транспорту ним було обмежено. Повідомлялося, що "бойова частина одного з дронів упала на праву арку з боку Криму, від удару арку візуально повело приблизно на 15 градусів".

Головні історії дня