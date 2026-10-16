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Скільки дронів і "Бандеролей" знешкодила ППО протягом дня 16 жовтня: статистика Повітряних сил ЗСУ

Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
Time to read1 хв
icon 1,5 т.
Скільки дронів і "Бандеролей" знешкодила ППО протягом дня 16 жовтня: статистика Повітряних сил ЗСУ
У низці регіонів працювали сили ППО. Джерело: МВС

Росія атакувала Україну понад 300 ударними безпілотниками та 15 ракетами-дронами типу "Бандероль". Українська протиповітряна оборона знешкодила 253 безпілотники та дев’ять "Бандеролей" за перші 12 годин атаки.

Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України. За їхніми попередніми даними, станом на 19:00 16 жовтня у повітряному просторі України ще перебували близько 35 ударних безпілотників.

Скільки дронів і ''Бандеролей'' знешкодила ППО протягом дня 16 жовтня: статистика Повітряних сил ЗСУ

Українська протиповітряна оборона знешкодила 253 безпілотники. Джерело: t.me/kpszsu

За інформацією військових, противник атакував Україну з 07:00 до 19:00 16 жовтня. Для ударів російська армія використала 315 ударних безпілотників різних типів, зокрема реактивні БпЛА, "Гербери" та інші дрони.

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Крім того, російські війська застосували 15 засобів ураження S-8000 "Бандероль/Дань-Т".

Повітряні сили закликали українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, оскільки частина ворожих безпілотників продовжувала перебувати в небі.

Результати роботи ППО

За попередніми даними Повітряних сил ЗСУ, протягом зазначеного періоду українська протиповітряна оборона збила або подавила:

  • 253 ударні безпілотники різних типів, серед яких 49 реактивних;
  • дев’ять засобів ураження S-8000 "Бандероль/Дань-Т".

Дані про результати протиповітряної оборони наведені попередньо.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в Міноборони сказали, скільки повітряних цілей збила приватна ППО.

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