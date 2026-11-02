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Скільки людей лишилось в окупованих Олешках: названо цифру

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 хв
3,2 т.
Скільки людей лишилось в окупованих Олешках: названо цифру
Евакуація частини населення не змінить поведінки російських військових

В окупованих Олешках на Херсонщині після евакуації частини мешканців залишилося понад тисячу людей. Російські військові й надалі можуть використовувати місцевих жителів як прикриття, незалежно від їхньої кількості.

Водночас у місті та навколишніх селах залишаються люди, які хочуть виїхати на підконтрольну Україні територію, але не всі змогли скористатися евакуацією. Про це повідомили заступник голови Херсонської ОВА Олександр Толоконніков та hromadske.

Скільки людей залишилося в окупованих Олешках

За попередніми даними, в окупованих Олешках досі перебуває понад тисяча людей. Заступник голови Херсонської ОВА Олександр Толоконніков наголосив, що евакуація частини населення не змінить поведінки російських військових, які використовують цивільних як прикриття.

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"Там залишаються, за попередніми даними, понад тисячу людей. І це ніяк не змінює ситуацію: було дві тисячі, тепер тисяча чи буде десять людей – росіяни все одно ховатимуться за спинами цих людей", – наголосив заступник голови ОВА.

За його словами, велика кількість цивільних у місті ускладнює визначення місцеперебування російських військових, які можуть перебувати серед місцевих жителів.

"Коли їх тисяча, то відрізнити окупанта у цивільному одязі від місцевих мешканців – майже неможливо", – зазначив Толоконніков.

Чому не всі мешканці змогли виїхати з окупації

Як повідомила hromadske обізнана співрозмовниця, в Олешках і досі є люди, які хочуть виїхати на підконтрольну Україні територію. З міста забрали не всіх лежачих мешканців, а частина людей побоялася можливої фільтрації в Росії.

Крім того, не всі жителі навколишніх сіл встигли дістатися місця евакуації. Їм доводилося виходити замінованими дорогами.

Волонтерка з Олешків відмовилася виїжджати без своїх тварин

Серед тих, хто хотів залишити окуповану територію, але не зміг, – волонтерка Алла Лихман-Малиш. Жінка опікується собаками та котами.

Нещодавно стало відомо, що вона зазнала поранення на так званій "трасі смерті" – дорозі від Олешків до сусіднього села Раденськ. Цим маршрутом мешканці міста ходять по харчі, попри мінну небезпеку та загрозу атак дронів.

Як дізналося hromadske, нині Алла Лихман-Малиш перебуває в лікарні. Від евакуації вона відмовилася, оскільки їй не дозволили забрати із собою 70 підопічних тварин – 30 котів і 40 собак.

Що передувало

На Херсонщині за сприяння першої леді США Меланії Трамп відбулася гуманітарна операція з евакуації з Олешок цивільного населення.

Для проведення евакуації людей було оголошено локльний режим припинення вогню, що розпочався з 3:00 27 жовтняі тривав до 22:59 1 листопада 2026 року (загалом 54 години тиші).

Україна неухильно дотримувалася режиму тиші.

Скільки людей лишилось в окупованих Олешках: названо цифру

Евакуація з Олешок. Джерело: Буданов

Скільки людей лишилось в окупованих Олешках: названо цифру

Евакуація з Олешок. Джерело: Буданов

Нагадаємо, в захоплених із перших днів повномасштабного вторгнення Олешках російські загарбники створили гуманітарну катастрофу: туди не завозилися продукти та медикаменти, а дороги до населеного пункту були щільно заміновані, що унеможливлювало для людей самостійне залишення міста.

Скільки людей лишилось в окупованих Олешках: названо цифру

Карта. Джерело: Скриншот

Як повідомляв OBOZ.UA, напередодні,1 листопада, евакуйовані з Олешок люди прибули в Україну. Їхати їм довелося через територію РФ та Білорусі. Подробиці операції з порятунку розкрив президент України Володимир Зеленський.

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