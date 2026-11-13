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Скільки українських жінок залишаються у полоні РФ: яка пріоритетність у списках на обмін

Михайло ЛевакінМихайло Левакін
Time to read1 хв
699
Скільки українських жінок залишаються у полоні РФ: яка пріоритетність у списках на обмін
Мар'яна Чечелюк, поліцейська з Маріуполя, яка кілька років провела у полоні росіян. Джерело: ілюстраційне фото з Telegram-каналу Лубінця

Станом на листопад 2026 року у російському полоні досі перебувають 486 українських жінок, як військовослужбовиць, так і цивільних. Їхнє повернення є одним із пріоритетів України під час формування списків на обмін.

Україна прагне повернути всіх своїх громадян, які залишаються в російському полоні. Водночас є категорії людей, звільнення яких має відбуватися першочергово, 13 листопада розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Так, до першочергової категорії належать важкопоранені та тяжкохворі полонені, а також українські жінки, як військові, так і цивільні.

Три принципи обміну

При формуванні списків на обмін українська сторона притримується всього трьох принципів, розповів омбудсман. Перший – треба повертати всіх. Другий – до першочергової категорії належать жінки, а також поранені та хворі.

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А третім принципом є тривалість перебування людини в полоні. За словами Лубінця, це "принцип людяності": хто перебуває в неволі довше, мають отримувати пріоритет під час повернення.

"І нещодавні обміни це підтверджують: найбільше звільнених саме серед тих, хто потрапив у полон ще у 2022 році", – сказав він.

Майбутній обмін

За словами омбудсмана, Україна та Росія налагодили новий формат повернення цивільних із тимчасово окупованих територій.

Як повідомляв OBOZ.UA, під час тристоронніх переговорів в Абу-Дабі сторони досягли домовленостей про великий обмін полоненими. Згідно з повідомленнями голови української переговорної групи Рустема Умєрова, це на сьогодні чи не єдиний результативний момент з перемовин.

"Повернення наших людей додому залишається одним із головних пріоритетів. Робимо все можливе, щоб кожен українець повернувся з полону якнайшвидше", – сказав Умєров.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський підтвердив, що під час перемовин в Абу-Дабі Україна та Росія обговорювали великий обмін полоненими. Йдеться про формат "1000 на 1000" або навіть "1500 на 1500". 

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