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"Складається враження, що про нас забули": африканські військовополонені звернулися до учасників саміту Росія – Африка

Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
Time to read1 хв
633
"Складається враження, що про нас забули": африканські військовополонені звернулися до учасників саміту Росія – Африка
Полонені сподіваються, що саміт у Москві вирішить питання їх повернення. Джерело: Скриншот

Полонені громадяни африканських країн закликали сприяти їхньому поверненню додому. Вони звернулися до учасників саміту Росія – Африка, який відбудеться 28–29 жовтня в Москві.

Відеозвернення військовополонених опублікував проєкт "Хочу жить". Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомляє, що Росія вербує громадян африканських держав для участі у війні проти України, однак не поспішає повертати їх на батьківщину.

За час повномасштабного вторгнення в український полон потрапили громадяни 59 країн світу. Серед них – представники 18 африканських держав. Водночас, за даними Координаційного штабу, Росія не забрала в межах обмінів жодного іноземного військовополоненого.

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Полонені сподіваються, що саміт у Москві стане нагодою порушити питання їхнього повернення. Вони закликають учасників зустрічі вплинути на російську владу, щоб громадяни африканських країн могли повернутися додому.

Вербування іноземців

У Координаційному штабі наголошують, що Росія несе відповідальність за іноземців, яких залучає до бойових дій. Уряди африканських країн, громадяни яких опинилися в українському полоні, мають вимагати від Москви конкретних кроків для їхнього повернення.

Проєкт "Хочу жить" також повідомив про загибель громадянина Індонезії Тауфика Мухаммада, який підписав контракт із Міністерством оборони РФ у квітні 2026 року. За даними проєкту, 48-річний чоловік раніше працював таксистом у Джакарті та менеджером в аграрній компанії.

Російські вербувальники знайшли його резюме й запропонували високооплачувану роботу. Після підписання контракту Мухаммада призначили кулеметником, а вже на початку травня його підрозділ відправили на фронт. За інформацією "Хочу жить", індонезієць загинув під час першого бою поблизу населеного пункту Зелена Долина на Донеччині.

У проєкті зазначили, що станом на початок 2026 року їм відомі імена понад 5 тисяч іноземців, які загинули у складі російської армії. Фактична кількість загиблих, за їхніми оцінками, значно більша.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, як полонені окупанти розповіли про провал армії Путіна на Лиманському напрямку і зізнались, чому здались ЗСУ.

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