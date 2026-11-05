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"Сьогодні-завтра здохну": ГУР перехопило розмову окупантів, яка викрила настрої в армії Путіна

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 хв
8,2 т.
"Сьогодні-завтра здохну": ГУР перехопило розмову окупантів, яка викрила настрої в армії Путіна
Перехоплення. Ілюстративне зображення.

Українська воєнна розвідка перехопила розмову російських військових, у якій один з окупантів розповідає про зникнення свого товариша з позивним "Ґордий". Перед тим чоловік говорив, що може загинути найближчим часом, після чого перестав виходити на зв’язок.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) у своєму Telegram-каналі. У перехопленій розмові російські військові обговорюють обставини зникнення товариша та висловлюють припущення щодо його долі.

За словами окупанта, "Ґордий" служив у складі 1465-го мотострілецького полку збройних сил РФ. Перед зникненням він розповідав, що хтось перебував біля місця, де той жив, а також скаржився на неможливість забрати посилку.

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"У "Ґордого" тоді останні його слова були – він говорив, що хтось там лазив:

"Я тут живу. Напевно, не сьогодні-завтра здохну". І все – більше він не виходив на зв’язок, Ґордий. Ось це його останні слова були: типу – посилки я не можу забрати", – розповів російський військовий.

Співрозмовник також припустив, що окупант міг не витримати психологічного навантаження та вчинити самогубство. Водночас він висловив сумнів, що до чоловіка хтось міг прийти.

"Може, він морально перегорів і суїциднувся? Тому що я сумніваюся, що там до нього прийшли", – зазначив загарбник.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що поранений російський окупант, який перебував на Олександрівському напрямку без евакуації, повідомив своєму командиру про тяжкий стан і заявив, що більше не може терпіти. Під час розмови він сказав, що має важкі поранення, тому хоче вчинити суїцид. Почувши у відповідь лише звинувачення, він застрелився.

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