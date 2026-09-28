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Сотні окупантів захоплено в полон: у Силах оборони розповіли, як звільнили три села на Донеччині у межах операції "Вівальді"

Лілія Рагуцька
Лілія Рагуцька
Time to read5 хв
icon 1,8 т.
Сотні окупантів захоплено в полон: у Силах оборони розповіли, як звільнили три села на Донеччині у межах операції "Вівальді"
Пілоти Третього армійського корпусу. Ілюстративне фото
Джерело: Третій армійський корпус

У рамках операції "Вівальді" підрозділи Третього армійського корпусу звільнили три села на Донеччині. Окупантів вибили з Нового, Рідкодуба та Катеринівки, армія РФ втратила близько 2 000 особового складу.

Близько 250 загарбників поповнили обмінний фонд. Про підсумки "третього сезону" операції розповів командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький.

Звільнено три села на Донеччині

За словами Білецького, у рамках чергового етапу операції "Вівальді" на Донеччині було звільнено села Нове, Рідкодуб та Катеринівка.

Сотні окупантів захоплено в полон: у Силах оборони розповіли, як звільнили три села на Донеччині у межах операції ''Вівальді''

Звільнено Нове, Рідкодуб і Катеринівку

Джерело: DeepState

Окрім того, Сили оборони відновили контроль над Карпівкою та Новомихайлівкою.

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Сотні окупантів захоплено в полон: у Силах оборони розповіли, як звільнили три села на Донеччині у межах операції ''Вівальді''

Відновлено контроль над Карпівкою та Михайлівкою

Джерело: DeepState

Сотні окупантів захоплено в полон: у Силах оборони розповіли, як звільнили три села на Донеччині у межах операції ''Вівальді''

Відновлено контроль над Карпівкою та Михайлівкою

Джерело: DeepState

Третій етап операції у Третьому армійському корпусі назвали переломним.

Під час цього етапу звільнено від окупантів ще 51 кв. км української землі. Загалом від початку операції деокуповано вже 176 кв. км.

Головною ціллю третього етапу операції "Вівальді" стало село Нове – ключовий хаб противника на плацдармі. Контроль над висотами довкола цього населеного пункту фактично рівний володінню ініціативою на плацдармі, підкреслив Білецький.

Захисникам вдалося ввести ворога в оману.

"Противник був переконаний, що основним напрямком удару є ШандриголовеЗелена Долина. Це змусило його безглуздо спалити свої резерви у контратаках саме на цьому напрямку. Росіяни проспали справжній удар, який був зосереджений на взятті Нового", – підкреслив ккомандир Третього армійського корпусу.

Для прориву оборони противника Третій армійський корпус застосував власний винахід – радянські БТР-60, перетворені на роботизовані комплекси-камікадзе. Ними підірвали найміцніші укріплення ворога.

За час третього етапу операції армія РФ втратила близько 2 000 військовослужбовців.

Понад 250 росіян поповнили обмінний фонд.

Сотні окупантів захоплено в полон: у Силах оборони розповіли, як звільнили три села на Донеччині у межах операції ''Вівальді''

Полонений росіянин

Джерело: скриншот з відео

У Третьому корпусі стверджують, що вони здавалися у полон цілими підрозділами разом із офіцерами, пілотами, артилеристами.

"Ключову роль у третьому сезоні "Вівальді" зіграли бійці Третьої штурмової бригади, які продемонстрували високий бойовий дух і професіоналізм", – йдеться у повідомленні.

3-й прикордонний загін імені Героя України полковника Євгенія Пікуса відновив повний контроль над Рідкодубом та швидко встановив оборону на нових рубежах.

Активну участь у штурмових діях взяв 10-й мобільний прикордонний загін "ДОЗОР".

Тим часом в Instagram 3 АК з'явилося похмуре "пророцтво" для загарбників.

Як повідомляв OBOZ.UA, у рамках операції "Вівальді" Третій армійський корпус першим в світі застосував НРК-розміновувачі у наступі.

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