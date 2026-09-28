У рамках операції "Вівальді" підрозділи Третього армійського корпусу звільнили три села на Донеччині. Окупантів вибили з Нового, Рідкодуба та Катеринівки, армія РФ втратила близько 2 000 особового складу.

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Близько 250 загарбників поповнили обмінний фонд. Про підсумки "третього сезону" операції розповів командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький.

Звільнено три села на Донеччині

За словами Білецького, у рамках чергового етапу операції "Вівальді" на Донеччині було звільнено села Нове, Рідкодуб та Катеринівка.

Окрім того, Сили оборони відновили контроль над Карпівкою та Новомихайлівкою.

Третій етап операції у Третьому армійському корпусі назвали переломним.

Під час цього етапу звільнено від окупантів ще 51 кв. км української землі. Загалом від початку операції деокуповано вже 176 кв. км.

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Головною ціллю третього етапу операції "Вівальді" стало село Нове – ключовий хаб противника на плацдармі. Контроль над висотами довкола цього населеного пункту фактично рівний володінню ініціативою на плацдармі, підкреслив Білецький.

Захисникам вдалося ввести ворога в оману.

"Противник був переконаний, що основним напрямком удару є Шандриголове – Зелена Долина. Це змусило його безглуздо спалити свої резерви у контратаках саме на цьому напрямку. Росіяни проспали справжній удар, який був зосереджений на взятті Нового", – підкреслив ккомандир Третього армійського корпусу.

Головні історії дня

Для прориву оборони противника Третій армійський корпус застосував власний винахід – радянські БТР-60, перетворені на роботизовані комплекси-камікадзе. Ними підірвали найміцніші укріплення ворога.

За час третього етапу операції армія РФ втратила близько 2 000 військовослужбовців.

Понад 250 росіян поповнили обмінний фонд.

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У Третьому корпусі стверджують, що вони здавалися у полон цілими підрозділами разом із офіцерами, пілотами, артилеристами.

"Ключову роль у третьому сезоні "Вівальді" зіграли бійці Третьої штурмової бригади, які продемонстрували високий бойовий дух і професіоналізм", – йдеться у повідомленні.

3-й прикордонний загін імені Героя України полковника Євгенія Пікуса відновив повний контроль над Рідкодубом та швидко встановив оборону на нових рубежах.

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Активну участь у штурмових діях взяв 10-й мобільний прикордонний загін "ДОЗОР".

Тим часом в Instagram 3 АК з'явилося похмуре "пророцтво" для загарбників.

Як повідомляв OBOZ.UA, у рамках операції "Вівальді" Третій армійський корпус першим в світі застосував НРК-розміновувачі у наступі.

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