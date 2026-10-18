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СОУ уразили місце пуску ударних дронів, ремонтну базу ББМ і скупчення живої сили армії РФ

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read1 хв
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СОУ уразили місце пуску ударних дронів, ремонтну базу ББМ і скупчення живої сили армії РФ
У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про нові удари по ворогу на ТОТ України. Джерело: t.me/GeneralStaffZSU

Сили оборони продовжують завдавати ударів по ворожих цілях на тимчасово окупованих територіях України. За останні півтори доби було уражено місце пуску ударних дронів та ремонтну базу бойових броньованих машин армії РФ.

Також під удари українських воїнів потрапили місцезосередження живої сили ЗС РФ. Подробиці повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Що відомо про удари по військах РФ на окупованих територіях України

У генштабі повідомили, що 17 та у ніч проти 18 вересня Сили оборони завдали низку ударів по важливих об'єктах військ РФ.

Так, у районі тимчасово окупованого Донецька уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА.

 

СОУ уразили місце пуску ударних дронів, ремонтну базу ББМ і скупчення живої сили армії РФ

Донецьк. Джерело: DeepState

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"Це зменшує спроможності противника атакувати територію України та цивільну інфраструктуру дронами різних модифікацій", – наголосили у Генштабі.

Окрім того, під удар потрапила ремонтна база  автомобільної техніки та бойових броньованих машин угруповання військ "Юг" ЗС РФ. Її окупанти розташували поблизу Суходольська на Луганщині.

 

СОУ уразили місце пуску ударних дронів, ремонтну базу ББМ і скупчення живої сили армії РФ

Суходільськ, Луганська область. Джерело: DeepState

"Ураження ускладнює відновлення пошкодженої техніки та її повернення до бойових підрозділів на фронті", – зазначили у Генштабі.

Вдарили Сили оборони й по зосередженню живої сили одного з російських підрозділів у районі населеного пункту Дубове Донецької області.

 

СОУ уразили місце пуску ударних дронів, ремонтну базу ББМ і скупчення живої сили армії РФ

Дубове, Донецька область. Джерело: DeepState

"Робота по ключових військових цілях противника триває. Далі буде!" – запевнили у Генштабі.

Як повідомляв OBOZ.UA, напередодні стало відомо, що Сили оборони уразили залізничний міст та склади МТЗ противника.

 Окрім того, захисники уразили підприємство в Ростовській області, яке виробляє дрони для армії Путіна.

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