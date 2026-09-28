Гуманітарна катастрофа в окупованих Росією Олешках показує, що відбувається з людьми на захоплених територіях. Саме становище цивільних є однією з причин, чому Україна продовжує захищати свої землі.

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Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас, повідомляє Європейська правда. Вона зробила цю заяву за підсумками засідання Ради ЄС на рівні міністрів оборони у Брюсселі.

Наслідки окупації для цивільних

Каллас наголосила, що гуманітарна криза в Олешках демонструє наслідки перебування людей під російською окупацією. Вона зазначила, що від окупації найбільше потерпає цивільне населення.

"Це чітко показує, що відбувається з людьми на окупованих територіях. Тобто коли дехто каже: чому б їм просто не віддати території, це звучить так легко, чи не так? Але насправді йдеться про людей, які страждатимуть на цих територіях", – заявила Каллас.

Вона зазначила, що Європейський Союз намагається доправити гуманітарну допомогу та допомогти Україні захистити себе і своїх громадян, щоб подібні ситуації не повторювалися.

"Але я думаю, що це також нагадування для всіх нас: справа не в землі, справа в людях", – підкреслила Каллас.

Що відбувається в окупованих Олешках

Жителі окупованих Росією Олешок на Херсонщині залишилися без їжі, води, електрики, газу та медичної допомоги. Через нестачу продуктів люди були змушені готувати садові бур'яни, а діти потерпали від голоду.

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Ситуацію ускладнює те, що місто фактично відрізане від підконтрольної Україні території, а спроби доставити гуманітарну допомогу останніми місяцями не мали успіху. Водночас окупаційні сили обмежують можливість безпечно залишити Олешки, через що цивільні залишаються без належного доступу до продуктів і медичної допомоги.

Головні історії дня

Як писав OBOZ.UA, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту звернути увагу на ситуацію в окупованих Олешках та інших громадах Херсонщини. За його словами, гуманітарна катастрофа на тимчасово окупованому лівобережжі області спричинена діями Росії, яка блокує надходження допомоги та перешкоджає евакуації цивільного населення.

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