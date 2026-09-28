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"Справа в людях": Каллас відреагувала на ситуацію в окупованих Олешках

Даниїл Борщ
Даниїл Борщ
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"Справа в людях": Каллас відреагувала на ситуацію в окупованих Олешках
Каллас заявила, що ситуація в Олешках показує, як живуть люди під окупацією.
Джерело: Колаж OBOZ.UA/Getty/34 окрема бригада Морської Піхоти "Борисфен"

Гуманітарна катастрофа в окупованих Росією Олешках показує, що відбувається з людьми на захоплених територіях. Саме становище цивільних є однією з причин, чому Україна продовжує захищати свої землі.

Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас, повідомляє Європейська правда. Вона зробила цю заяву за підсумками засідання Ради ЄС на рівні міністрів оборони у Брюсселі.

Наслідки окупації для цивільних

Каллас наголосила, що гуманітарна криза в Олешках демонструє наслідки перебування людей під російською окупацією. Вона зазначила, що від окупації найбільше потерпає цивільне населення.

"Це чітко показує, що відбувається з людьми на окупованих територіях. Тобто коли дехто каже: чому б їм просто не віддати території, це звучить так легко, чи не так? Але насправді йдеться про людей, які страждатимуть на цих територіях", – заявила Каллас.

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''Справа в людях'': Каллас відреагувала на ситуацію в окупованих Олешках

Кая Каллас

Джерело: Getty

Вона зазначила, що Європейський Союз намагається доправити гуманітарну допомогу та допомогти Україні захистити себе і своїх громадян, щоб подібні ситуації не повторювалися.

"Але я думаю, що це також нагадування для всіх нас: справа не в землі, справа в людях", – підкреслила Каллас.

Що відбувається в окупованих Олешках

Жителі окупованих Росією Олешок на Херсонщині залишилися без їжі, води, електрики, газу та медичної допомоги. Через нестачу продуктів люди були змушені готувати садові бур'яни, а діти потерпали від голоду.

''Справа в людях'': Каллас відреагувала на ситуацію в окупованих Олешках

Окуповані Росією Олешки

Джерело: 34 окрема бригада Морської Піхоти "Борисфен"

Ситуацію ускладнює те, що місто фактично відрізане від підконтрольної Україні території, а спроби доставити гуманітарну допомогу останніми місяцями не мали успіху. Водночас окупаційні сили обмежують можливість безпечно залишити Олешки, через що цивільні залишаються без належного доступу до продуктів і медичної допомоги.

Як писав OBOZ.UA, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту звернути увагу на ситуацію в окупованих Олешках та інших громадах Херсонщини. За його словами, гуманітарна катастрофа на тимчасово окупованому лівобережжі області спричинена діями Росії, яка блокує надходження допомоги та перешкоджає евакуації цивільного населення.

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