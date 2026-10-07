''Справедлива відповідь'': Зеленський заявив про ураження нафтових обʼєктів і полігону в Росії, а також цілі в Чорному морі. Відео

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Збір на генератори для бійців Третьої окремої штурмової бригадиТерміновий збір для піхотинців Третьої штурмової бригади: залишилось зібрати 39 тис. грнПовний розгром. Штучний інтелект дав прогноз на бій Усик – ВайлдерПовний розгром. Штучний інтелект дав прогноз на бій Усик – ВайлдерРосія атакувала Київ у день народження Путіна: є жертвиРосія атакувала Київ у день народження Путіна: є жертвиОкупанти вдарили ракетою по п'ятиповерхівці в Прилуках: загинули дев'ятеро людей, серед них діти, десятки поранених. Фото і відеоОкупанти вдарили ракетою по п'ятиповерхівці в Прилуках: загинули дев'ятеро людей, серед них діти, десятки поранених. Фото і відеоЗСУ ліквідували п’ятого за півтора року командира 11-го танкового полку РФ, підлеглі якого причетні до страт українських полоненихЗСУ ліквідували п’ятого за півтора року командира 11-го танкового полку РФ, підлеглі якого причетні до страт українських полоненихУкраїнці в ЄСУ Грузії оголосили нове рішення щодо виплат біженцям з України: яку допомогу надаватимутьРосія втратила майже 1,5 млн солдатів: у Генштабі у день народження Путіна пообіцяли йому місце на "звалищі історії"Росія втратила майже 1,5 млн солдатів: у Генштабі у день народження Путіна пообіцяли йому місце на "звалищі історії"У Сумах внаслідок ворожого удару загинув працівник фармацевтичного заводу: раніше Росія вбила його доньку. ФотоУ Сумах внаслідок ворожого удару загинув працівник фармацевтичного заводу: раніше Росія вбила його доньку. ФотоУкраїнські війська просунулися на схід від Оріхова – ISWУкраїнські війська просунулися на схід від Оріхова – ISWУ 102 роки померла "ікона" Золотого віку Голлівуду Ева Мері Сейнт, красою якої захоплювався весь світУ 102 роки померла "ікона" Золотого віку Голлівуду Ева Мері Сейнт, красою якої захоплювався весь світ

"Справедлива відповідь": Зеленський заявив про ураження нафтових обʼєктів і полігону в Росії, а також цілі в Чорному морі. Відео

Лілія Рагуцька
Лілія Рагуцька
Time to read1 хв
icon 1,2 т.
"Справедлива відповідь": Зеленський заявив про ураження нафтових обʼєктів і полігону в Росії, а також цілі в Чорному морі. Відео
Кадр з оприлюдненого Зеленським выдео. Джерело: скриншот

Україна продовжує завдавати ударів по цілях на території РФ у відповідь на безперервний російський терор. У ніч проти 7 жовтня атаковано чотири такі важливі цілі.

Зокрема, під ударом опинилися два нафтові об'єкти і ворожий полігон у трьох російських регіонах, ще одну ціль уражено у Чорному морі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Уражено важливі ворожі цілі

На ранок 7 жовтня Зеленський розповів про нові ураження ворожих цілей.

"Справедливі українські відповіді на всі російські удари по наших людях. За цю добу наші воїни нанесли удари по чотирьох цілях, які допомагають Росії фінансувати та вести її жорстоку війну. По двох нафтових обʼєктах та полігону у Пермському, Самарському та Астраханському регіонах. Також є відповідь і в Чорному морі", – написав глава держави.

Читайте також
Михайло ЛевакінМихайло Левакін
icon 14,3 т.
Ворог переніс виконання планів з вересня на жовтень: в ЗСУ сказали, чи є небезпека прориву армії РФ до Запоріжжя
icon 14,3 т.
Ворог переніс виконання планів з вересня на жовтень: в ЗСУ сказали, чи є небезпека прориву армії РФ до Запоріжжя
Михайло ЛевакінМихайло Левакін
icon 7,3 т.
Росія атакувала дроном торговий центр у Сумах: є загиблий і поранені
icon 7,3 т.
Росія атакувала дроном торговий центр у Сумах: є загиблий і поранені
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
icon 5,3 т.
Окупанти вдарили по Кременчуку ракетами: зафіксовано влучання по житловому району, є загиблі. Фото та відео
icon 5,3 т.
Окупанти вдарили по Кременчуку ракетами: зафіксовано влучання по житловому району, є загиблі. Фото та відео

Іншої інформації щодо уражень Зеленський не повідомив.

Натомість він опублікував кадри, на яких видно потужні пожежі після влучань.

''Справедлива відповідь'': Зеленський заявив про ураження нафтових обʼєктів і полігону в Росії, а також цілі в Чорному морі. Відео

Кадр з відео. Джерело: скриншот

''Справедлива відповідь'': Зеленський заявив про ураження нафтових обʼєктів і полігону в Росії, а також цілі в Чорному морі. Відео

Кадр з відео. Джерело: скриншот

''Справедлива відповідь'': Зеленський заявив про ураження нафтових обʼєктів і полігону в Росії, а також цілі в Чорному морі. Відео

Кадр з відео. Джерело: скриншот

Новина доповнюється

Схожі теми
Війна в УкраїніВтрати Росії в війні з УкраїноюВибухи в РосіїРосіяЧорне мореНПЗВолодимир ЗеленськийВолодимир Зеленський
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись