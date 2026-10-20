Там Трамп безсоромно збрехав, заявивши, що США нічого не отримали від України.

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Я писав про це минулого року, і доведеться знову повторитися – США не просто отримали від України "щось", вони отримали (і продовжують отримувати) щось абсолютно безцінне.

Те, що в рази дорожче за будь-які "Патріоти" та "Хаймарси", разом узяті.

Це реальний бойовий досвід.

Нагадаю, сьогодні на планеті є фактично лише дві армії з реальним досвідом великої, тривалої сухопутної та повномасштабної війни такого масштабу й інтенсивності – саме армія проти армії.

Такий досвід цінніший за будь-які рідкісні камінці, бо його ніде більше не отримати – ні на яких навчаннях, ні на військових іграх.

Єдина аномалія, де він з’являється, – реальна велика війна "стіна в стіну".

Після "Війни Судного дня" 1973 року американці настільки вразилися тим, як ізраїльтянам вдалося зупинити сталеві лавини сирійських танків радянського виробництва (і не просто зупинити, а й перейти в наступ), що буквально замучили Єрусалим проханнями про зустрічі з офіцерами, які були на полі бою й приймали рішення.

У підсумку вже на початку 1974 року американські військові фахівці з Пентагону прибули до Ізраїлю, де зустрічалися з ізраїльськими офіцерами, розпитуючи їх буквально про кожну дрібницю.

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Що вони бачили, які рішення приймали, чому в бою діяли саме так, а не інакше, і так далі.

Для американців це було життєво важливо, бо вони очікували великого радянського наступу в Європі – такої самої "сталевої лавини", як на Голанських висотах, яка мала прорватися через Фульдський коридор.

У НАТО серйозно побоювалися, що без застосування ядерної зброї її не зупинити, але Армія оборони Ізраїлю на практиці показала, що зупинити подібний наступ можна й без ядерної зброї.

Саме тому американці досконально вивчали кожен міліметр і кожен момент цього досвіду.

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Американці мають бути безмежно вдячні за те, що українці відкриті до них і діляться унікальним досвідом великої, сучасної війни.

Що одна з найсильніших армій на планеті – ЗСУ – готова передавати Пентагону цей безцінний досвід.

Це унікальний капітал, і стверджувати, що Україна нічого США не дала, – це груба й тупа брехня.

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