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ССО влаштували пастку для окупантів та ліквідували 13 осіб за один бойовий вихід: деталі спецоперації

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 хв
555
ССО влаштували пастку для окупантів та ліквідували 13 осіб за один бойовий вихід: деталі спецоперації
Українські захисники продовжують знищувати ворога

Бійці Сил спеціальних операцій України заманили російських військових у пастку та знищили 13 окупантів за один бойовий вихід. Спочатку спецпризначенці атакували ворожу позицію, а потім дочекалися підкріплення противника.

Завдання виконали без втрат і поранених серед українських воїнів. Відео операції опублікували у Telegram-каналі ССО.

Подробиці вдалої операції

Сили спеціальних операцій оприлюднили раніше не опубліковані кадри бойової роботи групи "А" 1-го загону 144-го центру. Оператори розповіли, як під час одного бойового виходу влаштували засідку для російських військових.

ССО влаштували пастку для окупантів та ліквідували 13 осіб за один бойовий вихід: деталі спецоперації

Операцію провели без втрат для українського сторони. Джерело: Скриншот

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Спочатку українські спецпризначенці здійснили наліт на позицію противника, під час якого ліквідували двох російських військових. Після цього бійці залишилися на місці та підготувалися "гаряче" зустріти ворожі групи, які російське командування одна за одною направляло на підкріплення.

ССО влаштували пастку для окупантів та ліквідували 13 осіб за один бойовий вихід: деталі спецоперації

Бійці ССО знищили 13 військових РФ. Джерело: Скриншот

ССО влаштували пастку для окупантів та ліквідували 13 осіб за один бойовий вихід: деталі спецоперації

Операцію провели без втрат для українського сторони. Джерело: Скриншот

У подальшому бою українські воїни застосували стрілецьку зброю, ударні безпілотники та міномети. Загалом вдалося знищити 13 військовослужбовців РФ.

"Група ССО виконала спеціальне завдання без жодного пораненого чи загиблого", – йдеться у повідомленні.

ССО влаштували пастку для окупантів та ліквідували 13 осіб за один бойовий вихід: деталі спецоперації

Бійці ССО знищили 13 військових РФ. Джерело: Скриншот

ССО влаштували пастку для окупантів та ліквідували 13 осіб за один бойовий вихід: деталі спецоперації

Операцію провели без втрат для українського сторони. Джерело: Скриншот

ССО влаштували пастку для окупантів та ліквідували 13 осіб за один бойовий вихід: деталі спецоперації

Бійці ССО знищили 13 військових РФ. Джерело: Скриншот

Нагадаємо, українські військові оприлюднили відео, на якому видно, як за допомогою наземного робота та дрона з гучномовцем бійці змусили двох російських окупантів здатися в полон. Безпілотник передав їм вимогу скласти зброю, після чого загарбники вийшли з піднятими руками.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що на Донецькому напрямку бійці 8-го полку ССО взяли в полон двох російських військовослужбовців, ще двох – знищили. За свідченнями полонених і даними з вилучених носіїв спецпризначенці встановили місце перебування ще однієї групи противника з чотирьох осіб, яку згодом знищили артилерійським ударом.

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