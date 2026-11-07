ССО влаштували пастку для окупантів та ліквідували 13 осіб за один бойовий вихід: деталі спецоперації

Бійці Сил спеціальних операцій України заманили російських військових у пастку та знищили 13 окупантів за один бойовий вихід. Спочатку спецпризначенці атакували ворожу позицію, а потім дочекалися підкріплення противника.

Відео дня

Завдання виконали без втрат і поранених серед українських воїнів. Відео операції опублікували у Telegram-каналі ССО.

Подробиці вдалої операції

Сили спеціальних операцій оприлюднили раніше не опубліковані кадри бойової роботи групи "А" 1-го загону 144-го центру. Оператори розповіли, як під час одного бойового виходу влаштували засідку для російських військових.

Спочатку українські спецпризначенці здійснили наліт на позицію противника, під час якого ліквідували двох російських військових. Після цього бійці залишилися на місці та підготувалися "гаряче" зустріти ворожі групи, які російське командування одна за одною направляло на підкріплення.

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У подальшому бою українські воїни застосували стрілецьку зброю, ударні безпілотники та міномети. Загалом вдалося знищити 13 військовослужбовців РФ.

"Група ССО виконала спеціальне завдання без жодного пораненого чи загиблого", – йдеться у повідомленні.

Головні історії дня

Нагадаємо, українські військові оприлюднили відео, на якому видно, як за допомогою наземного робота та дрона з гучномовцем бійці змусили двох російських окупантів здатися в полон. Безпілотник передав їм вимогу скласти зброю, після чого загарбники вийшли з піднятими руками.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що на Донецькому напрямку бійці 8-го полку ССО взяли в полон двох російських військовослужбовців, ще двох – знищили. За свідченнями полонених і даними з вилучених носіїв спецпризначенці встановили місце перебування ще однієї групи противника з чотирьох осіб, яку згодом знищили артилерійським ударом.