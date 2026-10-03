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Стало відомо, який підрозділ окупантів відповідальний за удари по мостах Києва

Ольга Ганюкова
Ольга Ганюкова
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icon 8,2 т.
Стало відомо, який підрозділ окупантів відповідальний за удари по мостах Києва
Інтенсивні удари по мостах у Києві можуть бути випробуванням

Відповідальність за удари по мостах у Києві може нести окрема 50-та бригада БПС ВГК "Варяг". Цей підрозділ спеціалізується на застосуванні та вивченні безпілотних систем дальньої дії.

Атаки на київські мости можуть бути пов’язані з випробуванням нових модифікацій дронів. Про це заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. 

Що відомо про підрозділ

За словами Коваленка, за ударами по мостах Києва стоїть окрема 50-та бригада БПС ВГК "Варяг". Це спеціалізована бригада Міністерства оборони Росії, яка займається застосуванням і вивченням наявних та перспективних безпілотних систем дальньої дії.

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Саме через цей підрозділ також проходили апробацію нові модифікації дронів-камікадзе Shahed-136 ("Герань-2"), Shahed-238 ("Герань-3/4") і Karar ("Герань-5").

Зокрема, йдеться про версію "Герані-4" з різаком проти вишок ліній електропередач.

Для чого Росія б'є по мостах

Коваленко не виключає, що інтенсивні удари по мостах у Києві можуть бути випробуванням ефективності реактивних дронів-камікадзе проти таких масштабних конструкцій.

Також, за його словами, для атак можуть використовувати нові модифікації безпілотників, спеціально створені для ураження мостів.

Нагадаємо, Росія продовжує терор української столиці. Вранці 3 жовтня ворог завдав удару по Північному мосту у Києві – на жаль, є постраждалі.

Це вже не перший удар по мостах у Києві за останні дні. До цього російські війська чотири рази били по Південному мосту. Після ударів, завданих напередодні, 2 жовтня, рух мостом було зупинено, а у столиці виникли величезні затори.

Як повідомляв OBOZ.UA, ввечері напередодні, після засідання Ради оборони міста, Кличко розповів коли, коли у Києві відновлять рух "зеленою" гілкою метро і який стан Південного мосту.

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