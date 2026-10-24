Starlink почав працювати на швидкості понад 161 км/год – джерела в Міноборони
Станом на ранок 24 жовтня обмеження на роботу Starlink в Україні знято чи послаблено. Термінали почали працювати на швидкості понад 161 км/год.
Про це повідомили джерела OBOZ.UA у Міністерстві оборони. Фахівці продовжують моніторинг і проводять перевірки на вищих швидкостях, аби встановити верхні "ліміти".
Що відомо
Джерела OBOZ.UA в оборонному відомстві повідомили, що станом на ранок 24 жовтня Сили оборони України і фахівці Міністерства оборони фіксують: Starlink/ Starshield почав працювати на швидкості понад 161 км/год.
"Продовжуємо моніторити і проводити перевірки на вищих швидкостях, визначати верхні ліміти та зʼясовувати, наскільки насправді відновлено роботу цього звʼязку", – додав наш співрозмовник.
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