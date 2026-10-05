Ставлять навіть на мостах: Ігнат розповів про збиття реактивних БПЛА з турелей

Сили протиповітряної оборони України вже збивають реактивні БПЛА за допомогою роботизованих турелей, зокрема дрони "Герань-5". Такі комплекси використовують технології штучного інтелекту та машинного зору, що допомагає зменшити вплив людського фактора під час роботи по цілях.

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Про це розповів речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в етері марафону новин, повідомляє медіа. За його словами, роботизовані турелі встановлюють, зокрема, на мостах.

"Я теж був великим скептиком"

"Роботизовані турелі зараз ставлять і на мостах у тому числі. Є вже збиття навіть реактивних БПЛА, навіть "Герань-5", з тих самих турелей. Я теж був великим скептиком, я думав, як це можливо. Але застосування інноваційних технологій, штучного інтелекту виключили людську помилку, (покращили – Ред) технічні розрахунки", – сказав Ігнат.

Він пояснив, що під час знищення цілей використовується машинний зір, а штучний інтелект дає змогу роботизованим комплексам працювати навіть по реактивних БПЛА.

Водночас речник Повітряних сил зазначив, що радіус роботи таких турелей наразі невеликий, оскільки основним засобом ураження в них є кулемет.

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Україна посилює захист від російських дронів

Нагадаємо, у Києві вже встановили понад 12 роботизованих турелей для посилення захисту столиці від російських атак. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами глави держави, проєкт лише набирає обертів, а захист столиці має бути багаторівневим. Зеленський також наголосив на необхідності розвитку дронів-перехоплювачів, яких наразі недостатньо.

Головні історії дня

Українські прикордонники вже використовують автоматизовані турелі зі штучним інтелектом для знищення російських безпілотників. Система самостійно захоплює та супроводжує повітряну ціль, а оператору залишається обрати тип озброєння та відкрити вогонь.

Як писав OBOZ.UA, український дрон-перехоплювач P1-SUN JetKiller знищив російський реактивний безпілотник "Герань-5". Ціль уразили оператори безпілотних систем Lasar’s Group Національної гвардії України.