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Ставлять навіть на мостах: Ігнат розповів про збиття реактивних БПЛА з турелей

Даниїл Борщ
Даниїл Борщ
Time to read2 хв
icon 1,5 т.
Ставлять навіть на мостах: Ігнат розповів про збиття реактивних БПЛА з турелей
Сили протиповітряної оборони вже збивають реактивні дрони за допомогою роботизованих турелей. Джерело: Колаж OBOZ.UA/United24/російські ЗМІ

Сили протиповітряної оборони України вже збивають реактивні БПЛА за допомогою роботизованих турелей, зокрема дрони "Герань-5". Такі комплекси використовують технології штучного інтелекту та машинного зору, що допомагає зменшити вплив людського фактора під час роботи по цілях.

Про це розповів речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в етері марафону новин, повідомляє медіа. За його словами, роботизовані турелі встановлюють, зокрема, на мостах.

"Я теж був великим скептиком"

"Роботизовані турелі зараз ставлять і на мостах у тому числі. Є вже збиття навіть реактивних БПЛА, навіть "Герань-5", з тих самих турелей. Я теж був великим скептиком, я думав, як це можливо. Але застосування інноваційних технологій, штучного інтелекту виключили людську помилку, (покращили – Ред) технічні розрахунки", – сказав Ігнат.

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Ставлять навіть на мостах: Ігнат розповів про збиття реактивних БПЛА з турелей

Юрій Ігнат. Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Він пояснив, що під час знищення цілей використовується машинний зір, а штучний інтелект дає змогу роботизованим комплексам працювати навіть по реактивних БПЛА.

Водночас речник Повітряних сил зазначив, що радіус роботи таких турелей наразі невеликий, оскільки основним засобом ураження в них є кулемет.

Ставлять навіть на мостах: Ігнат розповів про збиття реактивних БПЛА з турелей

Герань-5. Джерело: РосЗМІ

Україна посилює захист від російських дронів

Нагадаємо, у Києві вже встановили понад 12 роботизованих турелей для посилення захисту столиці від російських атак. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Ставлять навіть на мостах: Ігнат розповів про збиття реактивних БПЛА з турелей

Боєць підрозділу ППО "Оберіг" бригади "Помста" під час нічного чергування. Джерело: ДПСУ

За словами глави держави, проєкт лише набирає обертів, а захист столиці має бути багаторівневим. Зеленський також наголосив на необхідності розвитку дронів-перехоплювачів, яких наразі недостатньо.

Українські прикордонники вже використовують автоматизовані турелі зі штучним інтелектом для знищення російських безпілотників. Система самостійно захоплює та супроводжує повітряну ціль, а оператору залишається обрати тип озброєння та відкрити вогонь.

Як писав OBOZ.UA, український дрон-перехоплювач P1-SUN JetKiller знищив російський реактивний безпілотник "Герань-5". Ціль уразили оператори безпілотних систем Lasar’s Group Національної гвардії України.

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