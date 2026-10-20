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"Страшний біль": Росія ударом по Харківщині вбила вчительку і її однорічну доньку. Фото

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 хв
2,5 т.
"Страшний біль": Росія ударом по Харківщині вбила вчительку і її однорічну доньку. Фото
Росія убила матір та її дитину

Внаслідок російського обстрілу на Харківщині 19 жовтня обірвалося життя Інни Марюхни та її 1-річної донечки Ангеліни. Жінка працювала вчителькою молодших класів та відкривала дітям світ знань.

Колеги цінували її за професійність, а малеча – за доброту. Про це повідомили на Facebook-сторінці Нововодолазького ліцею.

Росія убила молоду матір та її дитину

"Із глибоким болем і невимовним сумом колектив Нововодолазького ліцею №1 оплакує трагічну загибель учительки початкових класів Інни Марюхни та її доньки Ангеліни. Жодні слова не здатні передати розпач від цієї непоправної втрати", – йдеться у повідомленні.

''Страшний біль'': Росія ударом по Харківщині вбила вчительку і її однорічну доньку. Фото

Трагедія сталася 19 жовтня. Джерело: Facebook/Інна Марюхна

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У навчальному закладі висловили сум через втрату двох людей, чиї життя обірвалися передчасно, а мрії та плани залишилися нездійсненними.

''Страшний біль'': Росія ударом по Харківщині вбила вчительку і її однорічну доньку. Фото

Інна Марюхна. Джерело: instagram.com/_alexandrovna_

Інну Марюхну колеги згадують як віддану своїй справі педагогиню, яка допомагала малечі пізнавати світ, робити перші кроки в навчанні та оточувала дітей турботою й теплом. Її щирість та професіоналізм назавжди залишаться в пам’яті колег і вихованців.

"Страшний біль, що разом із нею пішла і її донечка Ангеліна. Два життя, дві душі, попереду в яких мало бути стільки світла. Висловлюємо найщиріші співчуття родині. Розділяємо ваше горе, схиляємо голови перед цією страшною втратою та сумуємо разом із вами. Нехай Господь прийме їхні душі, а рідним пошле сили витримати цю невимовну скорботу", – зазначається у повідомленні.

''Страшний біль'': Росія ударом по Харківщині вбила вчительку і її однорічну доньку. Фото

Пост. Джерело: Скриншот

Що передувало

Увечері, 19 жовтня, у Новій Водолазі на Харківщині російський безпілотник атакував центральний парк, де перебували родини з дітьми.

''Страшний біль'': Росія ударом по Харківщині вбила вчительку і її однорічну доньку. Фото

Наслідки ворожого удару

''Страшний біль'': Росія ударом по Харківщині вбила вчительку і її однорічну доньку. Фото

Росія вбила 1-річну дівчинку

Через удар ворога загинули шестеро осіб, це жінки 28, 34 і 36 років, чоловік приблизно 40 років та дівчатка 11 і 1,2 року. Також є постраждалі, серед яких – діти.

Як повідомляв OBOZ.UA, в Ірпені Київської області російська терористична армія вбила 32-річну жінку. У неї залишилися дві маленькі доньки віком п’ять і сім років. Російська ракета повністю знищила будинок, де мешкала родина.

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