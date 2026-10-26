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Стратегічні бомбардувальники серійно не виробляють: у ГУР дізнались, скільки Су-34 і Су-35С Росія може постачати у війська

Дар'я ДуроваДар'я Дурова
Time to read1 хв
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збитий російський літак
Знищений російський бойовий літак. Архівне фото. Джерело: пресслужба ПС ЗСУ

Військово-промисловий комплекс держави-агресора Росії здатен виготовляти й постачати для ВКС РФ орієнтовно 10–15 літаків типу Су-34 та 10–12 Су-35С щороку. Ці дані про темпи виробництва актуальні на кінець 2025-го.

Їх оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України у відповідь на запит видання "УНІАН". Зазначається, що цифри є приблизними. Оновлені показники 2026 року наразі не розголошуються.

Відповідно до інформації ГУР МО, орієнтовна кількість літаків у строю ВКС РФ (станом на кінець минулого року) виглядала так:

  • близько 20 Су-57;
  • 135–140 Су-35С;
  • 125 одиниць Су-34 та Су-34М;
  • 140–145 багатоцільових літаків Су-30М2, Су-30СМ та Су-30СМ2.
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Що стосується Су-24М, Ту-22М3 і Ту-95МС, то Росія не виготовляє нові борти у серійних масштабах. Російський ВПК зосереджений лише на ремонті наявних літаків вказаних типів.

"Будь-які оцінки по бойовій авіації РФ, навіть орієнтовні, явно потрібні для того, щоб обґрунтувати поточну потребу по сучасним літакам для ЗСУ перед західними партнерами, зокрема по JAS 39 Gripen та Rafale", – зазначили у Defense Express.

Як раніше писав OBOZ.UA, Російська Федерація впродовж 21 жовтня втратила два військові літаки. У Калінінградській області розбився винищувач Су-30СМ. Обидва пілоти встигли катапультуватися, але отримали травми. Згодом стало відомо про ще одну авіакатастрофу такого ж винищувача.

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