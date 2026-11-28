Посилення протиповітряної та протиракетної оборони України – вкрай важливе в ситуації постійних російських атак із неба, і все ж це не панацея. Навіть величезна кількість засобів протиракетної оборони чи дронів-перехоплювачів не розв’яже проблему назавжди, поки ворог має потужні військові виробництва, що випускають нові й нові засоби ураження. Кардинальним рішенням може бути ставка на повне знищення – а не просто удари – підприємств російського ВПК, а також накопичення власних потужних засобів ураження, насамперед балістичних, для залякування противника. Він має усвідомлювати, що внаслідок українського удару може безповоротно втратити щось справді цінне.

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Після успішної серії ударів по Керченському мосту логістика окупаційної армії помітно постраждала, і все ж втрати не стали критичними, оскільки сухопутна траса Р-280 досі функціонує, хоча й перебуває під вогнем українських засобів. Щоб досягти максимального ефекту, удари мають бути потужними й постійними.

Таку думку в ексклюзивному інтерв’ю OBOZ.UA висловив ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп.

– Перше запитання присвячене російській логістиці до Криму і тому, наскільки критично вона постраждала – не лише через виведення з ладу Керченського мосту, а й через те, що сухопутний коридор повністю прострілюється Силами оборони України. Як ви оцінюєте цю ситуацію? Чи може вона призвести до катастрофи в Криму?

– Вона може призвести до катастрофи в Криму, якщо говорити про постачання російської армії на півдні України та загалом про економічну й іншу ситуацію на півострові, лише якщо Україна вийде на якісно новий рівень у всьому, що стосується блокування цієї дороги, і збереже цей рівень. Тобто важливо не просто кілька разів уразити ті чи інші бензовози, щоб вони красиво горіли – важливо, щоб значна частина вантажів не надходила, щоб не дотримувалася норма постачання військових чи цивільних.

У той момент, коли постачання скоротиться на десятки відсотків нижче цієї мінімально прийнятної норми й так триватиме довго – не тиждень чи три дні, а дуже довго, – лише тоді це створить, окрім власне втрат і болісного аспекту, реальну проблему, бо в такому разі знижується боєздатність військових, а цивільні структури перестають нормально функціонувати. До цього поки що не дійшло.

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Улітку були активні українські удари, мідл-страйки в Приазов’ї, внаслідок яких дуже сильно постраждала російська логістика, були важкі втрати. І це, вочевидь, позначилося на фронті, на наступальних спроможностях російської армії.

Але зараз ми говоримо про нову ситуацію. А нова ситуація така, що фактично вантажі, саме вантажі, весь потік автотранспорту, – я менше говорю про транспортне сполучення, коли люди їздять до Криму й із Криму, – перенаправлено на Приазовську трасу на окупованому півдні України. Тобто ті, хто раніше їздив через Кримський міст, тепер або взагалі не їздять, або їздитимуть так.

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Відповідно, зростає навантаження на трасу, можливі затори, більше цілей для українських сил. Але загалом проблема і виклик залишаються незмінними – суттєво й на постійній основі руйнувати цю логістику, а не просто завдавати окремих ударів. Лише тоді можна буде говорити про якісь наслідки.

Чи можливо це? Теоретично можливо, але ці можливості потрібно довести на практиці. На тлі літніх ударів Росії вдалося дещо поліпшити ситуацію з погляду протидії цій загрозі. Вікно для ударів по цій логістиці за допомогою ударних засобів середньої дальності дещо звузилося – це і радіоелектронна боротьба, і мобільні вогневі групи, й інші дії. Відповідно, це протистояння триває, і тут потрібно доводити спроможність діями.

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– Ви вважаєте, що Росії немає потреби вдаватися до якихось екстрених заходів, щоб поліпшити ситуацію, оскільки вона не є критичною?

– Вони вживають заходів для захисту засобами ППО. Росіяни виділили величезні ресурси на те, щоб боротися з українською загрозою на цій трасі та навколо неї. Екстрені? Усе залежить від того, як вони оцінюють ситуацію. Якщо вони відчувають дуже серйозну загрозу, то докладатимуть максимум зусиль. Якщо ж вони вважають ситуацію терпимою, то в цьому немає потреби.

Загалом, для України тут дуже спокуслива ситуація, якщо є можливість ударами по різних мостах, по вразливих точках, а також постійним впливом на тих, хто рухається дорогою, створити реальні, постійні, справжні проблеми з постачанням усієї російської групи військ, скажімо, у Запорізькій області та в самому Криму, тим паче, що автомобільного мосту немає, а залізничний, за моїми оцінками, можна обвалити доволі швидко.

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Але все залежить від того, як діятимуть обидві сторони. Наразі не можна стверджувати, що трасу Р-280 перерізано або що вона ледь-ледь функціонує. Попри втрати, яких вона зазнала, вона цілком функціонує. Це медичний факт.

– Наступне запитання стосується протидії російським ударам дронами та ракетами по українських містах. Фактично ворог застосовує для терористичних атак увесь спектр озброєнь, який має. Чи припускаєте ви, що ситуація для України могла б виглядати набагато краще, якби президент США Трамп інакше ставився до нашої країни, якби не було обмежень щодо швидкості Starlink і Starshield, якби Україні надали 60 ракет для Patriot, які вже оплачені нашими партнерами? Чи вважаєте ви, що саме позиція США могла б відіграти ключову роль у захисті наших міст?

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– Якщо оцінювати ситуацію реально, у короткостроковій перспективі, то, наскільки я бачу, значно кращою вона стати не могла б. Зрозуміло, що реакція Трампа в цьому випадку вкрай несприятлива, але принципово нічого б однаково не змінилося.

Наприклад, оцінимо 60 тих самих ракет, з яких 40 перехоплювачів PAC-3 і 20 перехоплювачів PAC-2, які меншою мірою призначені для боротьби з балістичними ракетами. Постачання цих 60 ракет, найімовірніше, розтягнулося б у часі. З ними було б краще, вони врятували б людські життя і захистили б якісь об’єкти, але чи змінили б вони ситуацію кардинально, коли Росія може випускати по Україні понад 100 балістичних ракет на місяць? Відповідь – ні.

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Щодо Starshield можна сказати те саме. Коли працюють безпілотники-перехоплювачі, вони рятують життя, але якби для них підвищили швидкість, чи зникла б загроза реактивних безпілотників або стала б значно меншою? Відповідь – ні.

Тому що те, чого зараз позбавлені українці, – лише одна з невеликих складових протидії реактивним безпілотникам. Проблема глибша й ширша. І річ аж ніяк не лише в тому, що США обмежили Starshield і недопоставили кілька десятків ракет. Безумовно, ці дії Сполучених Штатів погіршили ситуацію, але сама проблема, на жаль, лежить значно глибше.

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– Що, на вашу думку, могло б кардинально змінити ситуацію на нашу користь?

– Якщо бути реалістами, то кардинально змінити в цьому разі нічого не можна. Можна міркувати гіпотетично про якісь ситуації, і, безумовно, вони могли б усе змінити, але це не те, чого зараз можна досягти. Наприклад, кардинально все могло б змінити, якби в Україні створили власні балістичні ракети, якби їх виробляли в достатньо великих кількостях, а також якби у великих кількостях були крилаті ракети.

До речі, зараз виробництво й застосування крилатих ракет в Україні нарощується, але їхня кількість не дуже велика. Якби Україна могла запускати по Росії теж 100 балістичних ракет на день, то спрацьовував би фактор стримування. Якби Україна мала хоча б половину можливостей іранських балістичних ракет, Росія була б бідною. І тут було б два варіанти: або Росія утрималася б від ударів по українському тилу, або не утрималася б, але тоді дуже багато з того, що їй дороге, було б знищено в прямому сенсі слова, зокрема й військове виробництво. Ось воно – якби. Але балістичних ракет в Україні не виробляють, і ось такі результати.

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Тут важливо зазначити, що відстрілюватися протиповітряною обороною від противника, який виробляє велику кількість боєприпасів, – це, в принципі, безперспективний шлях. Навіть Сполучені Штати разом з арабськими союзниками та Ізраїлем на Близькому Сході зіткнулися із ситуацією, коли, попри перевагу в повітрі та знищення величезної кількості іранських ракет і безпілотників навіть на землі, все одно виник дефіцит боєприпасів і неможливість захиститися, хоча вони мають найкращі засоби протиповітряної та протиракетної оборони.

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Ось що я маю на увазі: навіть якщо тобі допомагають і постачають озброєння, зрештою ти не можеш протистояти противнику, який масово виробляє дешеві засоби ураження. Ти не можеш на кожну балістичну ракету вартістю в кілька сотень тисяч доларів знайти півтори ракети вартістю 5-6 мільйонів доларів кожна, яких виробляють 50 на місяць. Ось, власне, і відповідь.

Росія – це противник, у якого дуже багато засобів ураження. Це велика країна, яка налагодила виробництво. І тут кардинальним рішенням можуть бути лише наступальні дії для знищення їхнього виробництва або створення ефекту страху. Протиповітряна оборона в будь-якому разі дає лише часткове рішення. Щоб вона давала кращий результат, партнери мають максимально допомагати, чого у випадку з американцями, а насправді не лише з американцями, немає. Має бути власна оптимальна тактика. Тут також, поряд із дуже важливими досягненнями, припускаються помилки. Скажімо, проблемі реактивних дронів і протидії їм слід було приділяти увагу заздалегідь, хоча зрозуміло, що це складно в умовах війни. Є дії в найрізноманітніших напрямах, яких необхідно вживати.

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– Ви згадали про знищення виробництв противника. Я поцікавилася: протягом неповних двох місяців, за жовтень і більшу частину листопада, Україна завдала ударів по 30 стратегічних об’єктах на території Росії, зокрема під удар потрапив завод "Протон-Електротекс" в Орлі, що виробляє оптоелектроніку та комплектуючі для ракет "Іскандер-М" і крилатих ракет, комбінат "Каменський" у Ростовській області, що виробляє ракетне паливо, завод "Енергія" в Липецькій області, що виробляє елементи живлення для російського озброєння, а також вертолітний завод і завод "Моноліт" у Брянській області. Але цього, як я розумію, недостатньо?

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– Передусім, достатньо ніколи не буває, за рідкісними винятками. Це війна, у якій противник постійно відновлює свої ресурси, переносить, нарощує. Зверніть увагу: Росія атакує Україну п’ять років по всій території величезною кількістю боєприпасів, і для Росії також у пріоритеті український ОПК. Чи припинив роботу український ОПК? Ні, не припинив, хоча йому завдають істотної шкоди. Десь виробництва зупиняються, а десь і нарощуються, видозмінюються. Дуже непросто порушити військове виробництво.

Коли ми говоримо, наприклад, про виробництво ракет у Росії, умовної ракети "Іскандер", то для того, щоб це виробництво порушити, мають бути буквально зруйновані й залишатися зруйнованими ключові елементи або принаймні один ключовий елемент виробництва. Це може бути будь-що – якесь місце остаточного складання або місце, де виробляють компонент, без якого ніяк не обійтися. Або ж знищення цього місця призведе до скорочення виробництва, адже є ще якесь альтернативне виробництво, але воно не забезпечує повного обсягу.

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До чого я веду? Важливе реальне знищення. Коли ми говоримо про удар по такому-то заводу чи такому-то заводу й часто бачимо результати – згорів цех чи ще щось зруйновано, – необхідно розуміти, якого реального результату досягнуто з військового погляду. Потрібно знати, яку роль відігравало це виробництво, цей завод у виробництві певного виду боєприпасів, на який час його виведено з ладу і чи повністю. Адже якщо його не виведено з ладу повністю, то процес порушено лише частково, а якщо виведено повністю, то чи можна було його замінити, чи мала Росія накопичену кількість запчастин, чи виробляє їх хтось інший тощо.

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Тобто, щоб повністю перервати щось, потрібно повністю вибити компоненти виробництва, необхідні для цього. Інакше ти зменшуєш кількість вироблених боєприпасів, розтягуєш їх у часі, але не досягаєш повного, стовідсоткового результату.

Щоб досягати такого результату або хоча б суттєво скорочувати виробництво, потрібно на рівні розвідки з’ясувати, де які підприємства що виробляють, де розташовані критичні вузли виробництва найважливіших боєприпасів, а далі вже уражати їх власними засобами, починаючи від диверсійної роботи й закінчуючи важкими ракетами, які в тебе мають бути.

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Якщо в тебе недостатньо важких ракет, недостатня точність або недостатньо важкі боєприпаси, то пошкодження, яких ти завдаєш цим ключовим цілям, можуть виявитися некритичними. І тут я знову повертаюся до необхідності мати власну балістику. Я зараз не говорю про авіацію, яка може захопити панування в російському небі й розбомбити все, що забажаєш. Це вже зовсім фантазії. Але я говорю про важкі, достатньо точні ракети, якими можна буде на замовлення уражати будь-яке виробництво, яке не заглиблене під землю або не розташоване десь так далеко, що до нього не дотягнутися.

І ось тоді, якщо в тебе є необхідна розвідувальна інформація, ти знаєш, що потрібно уразити. А Росія не розосередила й не сховала свої виробництва в якихось таємних місцях. Ти можеш вивести їх з ладу, не просто уразити, влучити, підпалити, а буквально зруйнувати й перервати. Для цього потрібні ті самі засоби ураження у великій кількості – важкі й точні.