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Супроводжував журналістів: у перший день тиші в Херсоні загинув пресофіцер 34 ОБрМП Володимир Обертас. Фото

Дар'я ДуроваДар'я Дурова
Time to read2 хв
2,5 т.
Володимир Обертас
У Херсоні загинув Володимир Обертас

27 жовтня, у перший день локального перемир'я в Олешках та окремих громадах Херсонщини, загинув військовослужбовець Володимир Обертас, пресофіцер 34-ї окремої бригади морської піхоти "Борисфен" ВМС ЗС України. Він отримав поранення в Херсоні внаслідок детонації ворожого вибухового пристрою.

Чоловіка госпіталізували, але лікарям не вдалося врятувати його життя. Колишній міський голова Олешок Дмитро Воронов розповів у Facebook, що трагедія відбулася, коли Обертас супроводжував журналістів і сам паралельно знімав місто.

Пресофіцер 34 ОБрМП був родом із міста Олешки. Саме він є автором відомого відео з дрона, завдяки якому світ побачив масштаби гуманітарної катастрофи в окупованому росіянами населеному пункті.

Супроводжував журналістів: у перший день тиші в Херсоні загинув пресофіцер 34 ОБрМП Володимир Обертас. Фото

Володимир Обертас. Джерело: Армія TV

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Обставини загибелі Володимира Обертаса

У коментарі "Інституту масової інформації" представник бригади "Борисфен" Євген Воронецький, колега Обертаса, повідомив, що військовослужбовець працював на вулиці Європейській у Херсоні, фільмуючи місто в перший день припинення вогню.

"Під час знімання Володимир зробив два кроки назад, щоб обрати кращий ракурс, після чого пролунав вибух", – сказав Воронецький.

Обертас залишався у свідомості й навіть зателефонував Воронецькому, щоб повідомити про своє поранення.

"Колеги швидко доставили його до лікарні, попутно намагаючись зупинити кровотечу. Там він розповів лікарям, що сталося, але врятувати його не вдалося", – сказав Воронецький.

Колега загиблого вважає, що чоловік наступив на міну, яку раніше скинули на місто росіяни. "Можемо сказати, що це був не "пряник" або "пелюстка", а щось більш потужне з уламками, які пішли вверх", – додав він.

Обертас долучився до війська у 2022 році

"Це людина, яку в Олешках, мабуть, знають усі, адже кращого фотографа та оператора відео годі було й шукати... Завжди такий веселий і доброзичливий. Справжній майстер своєї справи, який навчив і мене основам монтажу відео та багато чому іншому", – розповів колишній міський голова Воронов.

У цивільному житті українець знімав весілля та міські заходи, а також свята в дитячих садках і школах.

Супроводжував журналістів: у перший день тиші в Херсоні загинув пресофіцер 34 ОБрМП Володимир Обертас. Фото

Володимир Обертас мав цивільну професію, але приєднався до війська, коли виникла потреба. Фото архівне. Джерело: Facebook Дмитра Воронова

Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, став на захист країни. Військовий Олександр Цегельник на своїй сторінці у Facebook зазначив, що Обертас пишався тим, що став частиною Сил оборони.

У перший день великої війни він допоміг захисникам заховати зброю і вивіз їх, що надалі відкрило їм шлях для виходу з лівого берега на правий.

У війську Обертас керував безпілотниками, а згодом доєднався до пресслужби 34-ї окремої бригади морської піхоти "Борисфен". "Пресофіцерам було важко його вмовити перейти на посаду, не пов'язану з виконанням бойових вильотів", – розповіли в ІМІ.

На новій роботі військовий допомагав висвітлювати події на фронті та супроводжував журналістів у гарячих точках. За словами пресофіцера Воронецького, Обертас був автором величезної кількості матеріалів не тільки про бойову роботу бригади "Борисфен", а й про життя Херсона й окупованих Олешок.

Супроводжував журналістів: у перший день тиші в Херсоні загинув пресофіцер 34 ОБрМП Володимир Обертас. Фото

Побратим розповів про загиблого українця. Джерело: Скриншот Facebook Олександра Цегельника

"Низький уклін тобі за все та вічна пам'ять. Сьогодні наше багатостраждальне місто Олешки в сльозах, адже це дійсно велика втрата... Щирі співчуття рідним та близьким", – написав Воронов.

Супроводжував журналістів: у перший день тиші в Херсоні загинув пресофіцер 34 ОБрМП Володимир Обертас. Фото

Повний текст повідомлення. Джерело: Скриншот Facebook Дмитра Воронова

Як раніше повідомляв OBOZ.UA, на фронті під час виконання бойового завдання загинув військовий із Борисполя Київської області Валентин Гира. Життя хороброго українця обірвалось 24 жовтня 2026 року.

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