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"Свідомо піддають тортурам": омбудсмен розповів про нелюдські умови, в яких Росія утримує полонених журналістів

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read2 хв
168
"Свідомо піддають тортурам": омбудсмен розповів про нелюдські умови, в яких Росія утримує полонених журналістів
Омбудсмен заявив, що повернення журналістів залишається складним завданням. Джерело: t.me/dmytro_lubinetzs

Росія утримує українських журналістів у нелюдських умовах і, ймовірно, цілеспрямовано погіршує стан їхнього здоров’я за допомогою тортур. Окупанти не відпускають медійників, оскільки ті можуть професійно документувати та оприлюднювати воєнні злочини, вчинені Росією.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець під час засідання Тимчасової слідчої комісії ВР щодо розслідування злочинів РФ проти медіа, повідомляє Укрінформ. Він наголосив, що журналісти залишаються однією з найскладніших категорій цивільних для повернення з російської неволі.

У яких умовах Росія утримує журналістів

За словами Лубінця, російська сторона не поспішає звільняти українських медійників, оскільки вони здатні фіксувати злочини окупантів і розповідати про них світові. Омбудсман повідомив, що, за інформацією його відомства, багато журналістів зазнають тортур і перебувають у нелюдських умовах.

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"Багато хто з журналістів, за нашою інформацією, знаходиться під тортурами, у нелюдських умовах. І нехай це буде моє припущення, але робиться все, щоб максимально погіршити здоров'я, якщо не довести до чогось навіть гіршого", – зазначив уповноважений.

Він додав, що такі умови Росія створює для всіх утримуваних у полоні представників медіа. Дізнаватися про поводження з ними вдається, зокрема, під час опитувань українців, яким уже вдалося повернутися з неволі.

Чи є перспективи звільнення цивільних полонених

Лубінець зауважив, що повернення журналістів залишається складним завданням. Водночас він висловив сподівання, що напрацьований механізм локального перемир'я в Олешках допоможе створити додаткові можливості для звільнення цивільних українців, яких Росія утримує у своїх в'язницях.

За словами омбудсмана, відповідні напрацювання вже є, однак їхня реалізація залежатиме від реакції російської сторони за сприяння Сполучних Штатів.

"Поки у нас є напрацювання. Але подивимося, як на них відреагує російська сторона за сприяння американської", – підсумував він.

Нагадаємо, Україна вела переговори з Росією щодо звільнення 28 українських журналістів, яких розглядають як окрему категорію цивільних заручників. За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, робоча комунікація тривала, однак російська сторона затягувала проведення обмінів.

Як писав OBOZ.UA, Парламентська асамблея Ради Європи закликала Росію негайно й безумовно звільнити українських журналістів, яких утримують у полоні. В організації наголосили, що журналісти є цивільними особами та перебувають під захистом міжнародного права.

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