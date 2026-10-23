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"Світ має бачити тих, кого не захистив від зла": Росія ударом по Харківщині вбила 8-річну дівчинку. Фото

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 хв
4,1 т.
"Світ має бачити тих, кого не захистив від зла": Росія ударом по Харківщині вбила 8-річну дівчинку. Фото
8-річна Аріша Коваль загинула внаслідок удару російського безпілотника

Унаслідок російського удару безпілотником по селищу Нова Водолага на Харківщині загинула 8-річна Аріша Коваль. Атака сталася 19 жовтня, коли російський дрон вдарив по мирному парку.

Важкі поранення отримали мама дівчинки Лілія та її брат Артем, які зараз перебувають у лікарні й борються за життя. Про це повідомляє проєкт "Їх вбира Росія".

Російський удар по Новій Водолазі забрав життя дитини

8-річна Аріша Коваль загинула внаслідок удару російського безпілотника по мирному парку в селищі Нова Водолага на Харківщині 19 жовтня.

У повідомленні про трагедію наголосили, що світ має бачити тих, кого не вдалося захистити від зла, та висловили співчуття у зв’язку із загибеллю дівчинки.

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"Світ має бачити тих, кого він не захистив від зла… Вибач, дівчинко…" – йдеться в повідомленні.

''Світ має бачити тих, кого не захистив від зла'': Росія ударом по Харківщині вбила 8-річну дівчинку. Фото

Аріша Коваль. Джерело: facebook.com/russiakills.in.ua

''Світ має бачити тих, кого не захистив від зла'': Росія ударом по Харківщині вбила 8-річну дівчинку. Фото

Аріша Коваль. Джерело: facebook.com/russiakills.in.ua

Мама та брат Аріші борються за життя

Унаслідок російської атаки важкі поранення отримали мама дівчинки Лілія та її брат Артем. Наразі вони перебувають у лікарні й борються за життя.

У повідомленні також висловили співчуття близьким загиблої дитини та побажали їм сил пережити втрату.

"Світла пам’ять невинно убитій дитині… Сил рідним…", – додали у проєкті.

''Світ має бачити тих, кого не захистив від зла'': Росія ударом по Харківщині вбила 8-річну дівчинку. Фото

Аріша Коваль. Джерело: facebook.com/russiakills.in.ua

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу на Харківщині 19 жовтня обірвалося життя Інни Марюхни та її 1-річної донечки Ангеліни. Жінка працювала вчителькою молодших класів та відкривала дітям світ знань.

Як повідомляв OBOZ.UA, увечері, 19 жовтня, у Новій Водолазі на Харківщині російський безпілотник атакував центральний парк, де перебували родини з дітьми.

Через удар ворога загинули шестеро осіб, це жінки 28, 34 і 36 років, чоловік приблизно 40 років та дівчатка 11 і 1,2 року. Також є постраждалі, серед яких – діти.

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