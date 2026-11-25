Вранці 25 листопада в лікарні Кривого Рогу померла Світлана Куропятник, яка зазнала численних тяжких поранень унаслідок російського теракту 20 листопада. Лікарі весь цей час боролися за її життя, але поранення виявилися смертельними.

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Убитій жінці було 58 років. Про це повідомили у Раді оборони Кривого Рогу та обласній військовій адміністрації.

Трагічні наслідки атаки

За інформацією представників місцевої влади, 58-річна Світлана померла під ранок. Жінка зазнала вкрай тяжких поранень унаслідок російського ракетного удару по ресторану Puri Chveni. Зараз у медичних закладах перебувають ще 15 поранених, зокрема дитина.

Криворізьке видання "Свої" писало, що минулої п’ятниці, 20 листопада, жінка святкувала день народження подруги в Puri Chveni. За кілька хвилин до удару Світлана вийшла на терасу. Коли підійшла до дверей, щоб повернутися до ресторану, її відкинуло вибуховою хвилею.

У жінки діагностували серйозну травму голови, у лікарні її ввели в стан коми.

"Вона весь цей час була непритомна. Учора якось і рукою поворухнула, очима кліпнула… На жаль, сьогодні вранці… Світлана була такою щирою, доброю, ніколи не казала, що її щось турбує. Дуже любила сім’ю, була гарною господинею. Для неї сім’я була найціннішою", – розповідає близька подруга загиблої.

У жінки залишилися донька Юлія, син Владислав, двоє онуків і чоловік Віталій.

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Нагадаємо, увечері 20 листопада російські війська атакували Кривий Ріг балістичними ракетами та ударними безпілотниками. Під час рятувальної операції окупанти завдали повторних ударів по місту.

Як повідомляв OBOZ.UA, 24 листопада країна-терорист РФ знову атакувала Київ. Унаслідок ворожої агресії, зокрема, у Голосіївському районі сталася пожежа у складському приміщенні. У Шевченківському районі внаслідок атаки БПЛА поранення дістали троє людей.

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