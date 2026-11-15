Сибіга: РФ вкрала в України понад 35 тисяч музейних предметів, ще 2,3 млн – залишаються в окупації

За час великої війни Росія викрала з України десятки тисяч музейних експонатів. Ще понад 2 мільйони залишаються на тимчасово окупованих Росією українських територіях – і можуть бути розграбовані або знищені щохвилини.

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Так Москва чинила століттями: викрадала і присвоювала українську культурну спадщину, водночас намагаючись знищити українську національну ідентичність. Про це 14 листопада, у Міжнародний день боротьби з незаконним обігом культурних цінностей, написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Росія розграбовує культурну спадщину

У Міжнародний боротьби з незаконним обігом культурних цінностей – день під егідою ЮНЕСКО, започаткований задля захисту культурної спадщини – Сибіга розповів про злочини Росії проти України саме з точки зору культури.

"Росія викрала понад 35 000 музейних предметів з України. Ще понад 2,3 мільйона залишаються на територіях України, тимчасово окупованих Росією, під загрозою подальшого пограбування та знищення. У Міжнародний день проти незаконного трафіку культурних цінностей ці цифри розкривають масштаб систематичного наступу Росії на українську культурну спадщину", – зазначив він.

Міністр наголосив: тільки у Херсоні російські окупанти вкрали 33 440 предметів з двох музеїв, включно з понад 10 000 творами мистецтва з Херсонського художнього музею імені Олексія Шовкуненка.

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"Вони назвали це "евакуацією". Це було відвертою крадіжкою. Агресія Росії проти України сягає далеко за межі поля бою. Навмисне знищення та пограбування нашої культурної спадщини є частиною ширшої кампанії зі знищення української національної ідентичності. Росія краде українські твори мистецтва, відриває їх від історичного контексту, а потім намагається представляти нашу культурну спадщину як свою", – написав Сибіга, додавши, що крадіжка українського мистецтва не робить його російським.

Нині у будівлі Міністерства закордонних справ триває виставка репродукцій творів мистецтва, викрадених з Херсонського художнього музею. Її влаштували, щоб не дати світові забути про масштаби культурних злочинів Росії та рішучість України повернути те, що було вкрадено.

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"Міжнародна спільнота повинна визнати повний обсяг агресії Росії, включно з її систематичною кампанією проти української культури, історії та ідентичності. Ці злочини вимагають міжнародної уваги, скоординованої відповіді та притягнення до відповідальності. Кожен викрадений культурний об’єкт повинен бути повернутий Україні. Росія неминуче буде притягнена до відповідальності за свої злочини проти нашої культурної спадщини", – резюмував Сибіга.

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Як повідомляв OBOZ.UA, раніше Сибіга звинуватив Росію у свідомому створенні загрози ядерній безпеці Європи.

Міністр наголосив, що "санкції проти "Росатома" давно назріли".