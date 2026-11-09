Сили оборони атакували Ленінградську область: під ударом опинився другий за потужністю НПЗ Росії. Відео

У ніч проти 9 листопада Сили оборони атакували Ленінградську область РФ. У регіоні лунали вибухи, під ударом опинився, зокрема, нафтопереробний завод у Кіришах.

Відео дня

На території підприємства зафіксовано кілька осередків горіння. Кадри з місця і подробиці зібрав Telegram-канал Exilenova+.

Що відомо про атаку на НПЗ у Кіришах

Про вибухи і пожежу у Ленінградській області, а саме – у Кіришах за понад 100 км від Санкт-Петербурга в Exilenova+ повідомили близько 3 години ночі.

"Кіриші, Ленінградська область: місцеві жителі повідомляють про атаку на НПЗ "КІНЕФ" (ТОВ "ВО Кіришінафтооргсинтез")", – зазначалося у повідомленні.

Востаннє цей НПЗ перебував під атакою Сил оборони ще у серпні.

"Сьогодні в Кіришах Ленінградської області було атаковано НПЗ "КІНЕФ" (Кіришинефтеоргсинтез). Підприємство – один із найбільших НПЗ РФ із потужністю переробки близько 20 млн тонн нафти на рік", – зазначили в Exilenova+.

Завод є другим за потужністю в Росії. Він виробляє близько 80 видів продукції, зокрема автомобільні бензини, дизельне паливо, паливо для реактивних двигунів, мазут, бітум, скраплені вуглеводневі гази та нафтохімію.

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На території підприємств спалахнула пожежа.

Потрапив на відео й безпосередньо момент влучання.

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Загалом на території заводу помітні кілька осередків горіння.

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За даними Falcon Insight, попередньо було уражено ключові установки:

ЕЛОУ-АВТ-6 : 59°29'24.81"N 32°03'46.08"E

: 59°29'24.81"N 32°03'46.08"E ЕЛОУ-АТ-6 : 59°29'05.89"N 32°03'33.09"E

: 59°29'05.89"N 32°03'33.09"E ЕЛОУ-АВТ-2: 59°29'00.64"N 32°03'24.54"E

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Ураження підтвердив губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко. Російський чиновник о 03:40 написв про "факти влучань БпЛА у промзоні міста Кіриші".

До 04:25, за його версією, над областю нібито було збито 93 безпілотники.

Як повідомляв OBOZ.UA, 7 листопада Сили оборони уразили Саратовський НПЗ.

На підприємстві спалахнули пожежі, небо тоді затягло чорним димом.