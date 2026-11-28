Сили оборони України продовжують атакувати елітний російський БпЛА-підрозділ "Рубікон", який облаштувався в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області. Під час однієї з нещодавніх операцій вдалося успішно уразити пункт постійної дислокації та завдати загарбникам суттєвих втрат.

Відео дня

Відео ударів по підрозділу ВЦПБТ (випробувального центру перспективних безпілотних технологій) "Рубікон" опублікував 28 листопада Telegram-канал Угруповання військ (сил) "Південь". Цей масштабний обстріл реалізували:

батарея безпілотних авіаційних комплексів Harpy Group;

Служба зовнішньої розвідки України;

Центр спеціальних операцій СБУ "Альфа";

422-й окремий полк безпілотних систем Luftwaffe Сухопутних військ ЗСУ;

427-а окрема бригада безпілотних систем "Рарог" СБС.

Операцію спланував координаційний центр застосування ударних безпілотних систем центру об'єднаної вогневої підтримки УВ "Південь".

Втрати російських "Рубіконівців"

Українські дрони знищили навчально-тренувальну базу для підготовки пілотів ворога, місця розташування особового складу та зберігання безпілотників.

РЕКЛАМА

Також підтверджено ураження представників керівного складу підрозділу ВЦПБТ "Рубікон".

Попередньо, втрати противника можуть складати більше 30 загиблих та до 70 поранених.

Головні історії дня

РЕКЛАМА

За повідомленнями очевидців, після удару в районі цілі неодноразово детонували боєприпаси. Значну кількість російських військових доправили до місцевої лікарні. Тіла загиблих, за наявною інформацією, вивезли до Маріуполя.

РЕКЛАМА

Як писав OBOZ.UA:

– Сили оборони України 22-го та в ніч на 23 листопада продовжили вибивати ППО, дронові підрозділи й логістику російської окупаційної армії. Серед іншого, в окупованому Бердянську Запорізької області відбувся обстріл місця зосередження особового складу ворожого підрозділу "Рубікон".

– На початку листопада українські захисники атакували об'єкт "Рубікону" у районі Бердянська на відстані 107 кілометрів від лінії бойового зіткнення.