У ніч проти 18 листопада Сили оборони України атакували не лише Кримський міст, а й переправу через річку Міус у Неклінівському районі Ростовської області Росії. Цей об'єкт є частиною так званого шляху "Новоросія" – сухопутного коридору ворога до окупованого Кримського півострова.

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Як зазначив Telegram-канал Exilenova+, удари по цих двох мостах відбувалися майже одночано. Це свідчить про системний характер роботи українських захисників.

Що відомо про вибухи на Ростовщині

Вранці у вівторок губернатор Ростовської області РФ Юрій Слюсар підтвердив обстріл мосту на ділянці траси Р-280 приблизно за 20 км від кордону. Росіянин стверджує, що пошкоджень зазнали дорожнє полотно й металеві огорожі.

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Це не перша атака на вказаний об'єкт. Слюсар інформував, що споруда була перекрита з 8 листопада, коли внаслідок повітряних ударів було пошкоджено дорожнє полотно мосту та два гусеничні крани.

Припинення роботи мосту через річку Міус може ще більше ускладнити постачання ТОТ Криму. Перерізання сухопутного коридору може мати навіть більше значення, ніж обвалення незаконно збудованої переправи між територією Росії та українським півостровом.

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Чому ці удари важливі

Німецький військовий блогер Енді Шнайдер заявив, що багато хто не надав значення або не усвідомив масштаб обстрілу.

Міст через Міус є частиною сухопутного маршруту до Криму, і наразі росіяни змушені користуватися об'їзним маршрутом завдовжки 58 км, уточнив Шнайдер.

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Об'їзний маршрут небезпечніший за прибережну трасу між Таганрогом і Маріуполем, зазначив OSINT-аналітик Intelschizo. "Тепер весь автомобільний транспорт змушений слідувати північним об'їзним маршрутом протяжністю 58 км через Матвіїв Курган. В результаті транспортні колони опиняються безпосередньо в зоні дії ударних безпілотників, які застосовує Україна в рамках кампанії Middle Range Strike", – пояснив експерт.

"З військового погляду ця подія має більше значення, ніж знищення Кримського мосту", – вважає голова польського аналітичного центру Rochan Consulting Конрад Музика.

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Як писав OBOZ.UA:

– У мережі показали, який вигляд має Кримський міст після ударів 16–17 листопада. На кадрах видно, що на автомобільній частині мосту немає арки та дорожнього прольоту.

– Служба безпеки України оприлюднила ексклюзивне відео ураження Керченського мосту. На кадрах зафіксовано серію влучань, потужні вибухи в районі кріплень металевих арок та руйнування конструкцій автомобільної частини споруди.

– Додамо, що вибухи в Керчі лунали і вночі 19 листопада. Імовірно, атака була спрямована на залізничну частину мосту. Подробиці про результати цієї операції очікуються пізніше.