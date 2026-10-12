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Сили оборони скоротили чисельність армії РФ ще на 1470 окупантів: дані Генштабу

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read1 хв
icon 1,6 т.
Сили оборони скоротили чисельність армії РФ ще на 1470 окупантів: дані Генштабу
У Генштабі оприлюднили нові дані про втрати ворога. Джерело: російські ЗМІ

За добу 11 жовтня українські воїни відмінусували ще 1470 російських загарбників. Загальні втрати армії РФ в особовому складі за час повномасштабного вторгнення зросли до 1 554 310 осіб.

Знищено також сотні одиниць озброєнь та техніки армії РФ. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Втрати армії РФ за 11 жовтня

За добу 11 жовтня російська армія втратила ще 1 470 своїх солдатів. Загальні бойові втрати агресора за час повномасштабної війни сягнули 1 554 310 осіб.

Тривала також "демілітаризація" окупантів.

Так, за добу українські воїни знищили ще 2 танки, 6 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, 4 РСЗВ і 2 засоби ППО.

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Втратили окупанти також 3 наземні робототехнічні комплекси і 1 416 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Ліквідовано ще 553 одиниці автомобільної і 3 – спеціальної техніки росіян.

Сили оборони скоротили чисельність армії РФ ще на 1470 окупантів: дані Генштабу

Втрати Росії на ранок 12 жовтня

Як повідомляв OBOZ.UA, бійці ГУР провели на Запорізькому напрямку контрдиверсійну операцію. Вони знешкодили дві групи російського спецназу, одного з окупантів захопили у полон.

Також днями Сили оборони України завдали чергового удару безпілотниками по дронопорту "Цимбулово" в Орловській області Росії. Звідти росіяни запускали дрони по Україні, там вони їх також зберігали.

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