Сили оборони скоротили чисельність армії РФ ще на 2100 окупантів: дані Генштабу

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Скільки коштує винайняти 1-кімнатну квартиру в Києві у жовтні 2026 рокуСтарі ціни більше не діють: скільки коштує винайняти 1-кімнатну квартиру в Києві у жовтні 2026 рокуСША злякалися обмеження Starlink у Європі та пригрозили наслідками – медіаСША злякалися обмеження Starlink у Європі та пригрозили наслідками – медіаВ українців у супермаркетах відмовляються приймати гривні певних номіналівВ українців у супермаркетах відмовляються приймати гривні певних номіналів: куди звертатисьУкраїнські удари по Санкт-Петербургу викрили дві вразливості Росії – ISWУкраїнські удари по Санкт-Петербургу викрили дві вразливості Росії – ISWНацбанк випустив нові 5 грнНацбанк випустить нові 5 грн: будуть в оригінальному дизайніВорог запустив залп балістики по Києву: пошкоджено будинки, станцію метро, є постраждаліВорог запустив залп балістики по Києву: пошкоджено будинки, станцію метро, є постраждалі"Їм треба до психіатра!" Авторка Капітошки і Петрика П'яточкина – про українську мову, переїзд до Німеччини та дітей, які розрізняють КАБи та "Шахеди""Їм треба до психіатра!" Авторка Капітошки і Петрика П'яточкина – про українську мову, переїзд до Німеччини та дітей, які розрізняють КАБи та "Шахеди"Ілюстрація - закордонний паспорт УкраїниУкраїнцям не зроблять закордонний паспорт без цього: який документ треба обов’язково надатиАстрономи виявили планету з водою та погодою, схожими на земні: де вона розташованаАстрономи виявили планету з водою та погодою, схожими на земні: де вона розташованаОкупанти атакували Рівненщину: пошкоджено цивільну інфраструктуру, є пораненіОкупанти атакували Рівненщину: пошкоджено цивільну інфраструктуру, є поранені

Сили оборони скоротили чисельність армії РФ ще на 2100 окупантів: дані Генштабу

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read1 хв
icon 4,9 т.
армія Росії втрати
У Генштабі озвучили нові дані про втрати ворога. Джерело: "Діалог"

За добу 18 жовтня українські воїни відмінусували ще 2100 російських загарбників. Загальні втрати армії РФ в особовому складі за час повномасштабного вторгнення зросли до 1 567 160 осіб.

Знищено також сотні одиниць озброєнь та техніки армії РФ. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Втрати армії РФ за 18 жовтня

За добу вбитими та пораненими Росія втратила 2 100 своїх солдатів, тож на ранок 19 жовтня загальні бойові втрати агресора склали близько 1 567 160 осіб.

Поменшало у ворога також озброєнь і військової техніки: знищено ще 4 бойові броньовані машини, 24 артилерійські системи і 3 засоби ППО.

Читайте також
Анна ПавловаАнна Павлова
icon 61,9 т.
Росія атакувала Київ балістикою: влучання в медцентр і заклад освіти. Загинула людина, є постраждалі
icon 61,9 т.
Росія атакувала Київ балістикою: влучання в медцентр і заклад освіти. Загинула людина, є постраждалі
Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
icon 8,1 т.
Ворог вдарив по 16-ти поверхівці в Харкові, двоє постраждалих
icon 8,1 т.
Ворог вдарив по 16-ти поверхівці в Харкові, двоє постраждалих
Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
icon 2,4 т.
На фронті відбулося 173 бойових зіткнень: у Генштабі назвали найгарячіші напрямки. Карта
icon 2,4 т.
На фронті відбулося 173 бойових зіткнень: у Генштабі назвали найгарячіші напрямки. Карта

Унаслідок ударів Сил оборони росіяни втратили ще 6 наземних робототехнічних комплексів і 1 636 БпЛА оперативно-тактичного рівня.

З техніки забезпечення окупанти позбулися 332 одиниць автомобільної та 3 одиниці спеціальної техніки.

"Сили оборони України системно знищують особовий склад, озброєння, військову техніку та засоби забезпечення противника. Це послаблює його наступальні спроможності, ускладнює поповнення ресурсів і забезпечення військ та зменшує можливості Росії продовжувати збройну агресію проти України", – наголосили у ГШ.

Сили оборони скоротили чисельність армії РФ ще на 2100 окупантів: дані Генштабу

Втрати Росії у війні на ранок 19 жовтня

Як повідомляв OBOZ.UA, українські прикордонники знищили російський дрон на кордоні з Молдовою.

Також Сили оборони вперше ліквідували новітню російську важку вогнеметну систему ТОС-3 "Дракон".

Схожі теми
Війна в УкраїніВтрати Росії в війні з УкраїноюУкраїнаГенеральний штаб ЗСУЗбройні Сили України
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись