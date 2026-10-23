Сили оборони спростували заяви ворога про захоплення Голубівки та Шевченкового на Харківщині: яка ситуація насправді. Карта

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Коли наступний бій Усика: хто суперник і дата останнього бою у кар’єрі українцяКоли наступний бій Усика: хто суперник і дата останнього бою у кар’єрі українцяВ Україну з російського полону повернули 270 людей: п’ятьох з них вважали загиблими під час теракту в Оленівці. Фото, відеоВ Україну з російського полону повернули 270 людей: п’ятьох з них вважали загиблими під час теракту в Оленівці. Фото, відеоУкраїнців попередили про різке зростання цін на бензинУкраїнців попередили про різке зростання цін на бензин: до чого "готуються" АЗСПутін"Йди у відставку, старий вже": Путін заговорив про повагу та рівність і став посміховиськом у мережіДональд Трамп і Володимир Путін, архівне фото"Не нова Ялта": у Кремлі зробили заяву про зустріч Путіна з Трампом і Сі Цзіньпіном та згадали УкраїнуФільм "Сліди", який Україна відправила на "Оскар", показали у Парижі, Берліні та Києві: команда вирушає у тур в СШАФільм "Сліди", який Україна відправила на "Оскар", показали у Парижі, Берліні та Києві: команда вирушає у тур в США"Торговельна політика ЄС не повинна карати Україну": євродепутатка закликала переглянути квоти і CBAM"Торговельна політика ЄС не повинна карати Україну": євродепутатка закликала переглянути квоти і CBAMВідключення світла в Києві на початку жовтня 2025 рокуТри доби без світла та води: скільки грошей потрібно українцям, щоб пережити блекаут"Це просто смішно": легендарний трофей, який здобував Шевченко, назвали світовим "конкурсом клоунів""Це просто смішно": легендарний трофей, який здобував Шевченко, назвали світовим "конкурсом клоунів"Ілюстративне зображення: готівкові купюри гривні та долариУкраїнців "готують" до нового курсу долара: чого очікувати від банків

Сили оборони спростували заяви ворога про захоплення Голубівки та Шевченкового на Харківщині: яка ситуація насправді. Карта

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read3 хв
510
Сили оборони спростували заяви ворога про захоплення Голубівки та Шевченкового на Харківщині: яка ситуація насправді. Карта
Росіяни не захопили Голубівку та Шевченкове. Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Російські військові не встановили повного контролю над Голубівкою на Харківщині, а заяви про захоплення цього населеного пункту та Шевченкового не відповідають дійсності. Водночас у північних районах Куп’янська залишаються кількадесят російських військових, які чинять спротив і становлять певну загрозу.

Сили оборони працюють над тим, щоб позбавити противника можливості проводити ротації та перекидати підкріплення до міста. Про це речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов заявив у телеетері.

Яка ситуація в Куп’янську

За словами Трегубова, у північних районах Куп’янська перебувають кількадесят російських військових, розосереджених у низькоповерховій забудові. Вони залишаються організованими та чинять спротив, тому ситуація не зводиться до їхнього остаточного розгрому.

"У Куп'янську продовжує перебувати кількадесят російських бійців у північних районах міста, розосереджених у низькоповерховій забудові. Вони певну загрозу представляють, тобто тут не можна сказати, що ми їх там добиваємо, ні, вони достатньо організовані, вони чинять певний спротив", – зазначив речник.

Читайте також
Олександр КоваленкоОлександр Коваленко
39,5 т.
Росія "розбудила" агентурні мережі для масштабних протестів у Європі: розвідки б’ють на сполох через загрозу вторгнення
39,5 т.
Росія "розбудила" агентурні мережі для масштабних протестів у Європі: розвідки б’ють на сполох через загрозу вторгнення
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
34,2 т.
На війні проти України ліквідували актора з популярного російського серіалу. Фото
34,2 т.
На війні проти України ліквідували актора з популярного російського серіалу. Фото
Катя ПомазанКатя Помазан
10,7 т.
Біля Керченського мосту шторм розірвав загородження з барж, якими окупанти рятують його від дронів. Фото
10,7 т.
Біля Керченського мосту шторм розірвав загородження з барж, якими окупанти рятують його від дронів. Фото

Він наголосив, що важливим завданням Сил оборони є ускладнення ротації російських підрозділів, а також можливості відводити та заводити військових до міста.

"Але за умови, якщо вдасться перебити їм можливість вести ротації, перебити їм можливість відводити і заводити, то тут для них будуть дуже скрутні часи. От над цим зараз безпосередньо іде робота", – пояснив Трегубов.

Росіяни не захопили Голубівку та Шевченкове

Речник спростував заяви російської сторони про нібито захоплення Голубівки та Шевченкового на Харківщині. За його словами, противник намагається встановити контроль над Голубівкою та просуватися в напрямку Радьківки, однак поки що не контролює цей населений пункт належним чином.

Трегубов також зазначив, що російські військові подають своєму командуванню неправдиву інформацію про результати бойових дій.

"Росіяни не встановили нормальний контроль за Голубівкою, намагаються встановити контроль над нею, просуватися в бік Радьківки, іще п'ять разів стільки, і тоді буде Шевченкове. Ну, ось це приблизно те, які їхні зусилля насправді, і як вони їх малюють у звітах", – підкреслив речник.

Чого намагається досягти противник

За словами Трегубова, російські військові прагнуть відновити позиції в районі Голубівки та просуватися на захід – у бік Радьківки. Якщо їм вдасться розширити зону контролю, це частково компенсує попередні втрати.

Водночас Сили оборони не збираються дозволяти противнику захопити Радьківку та розширити вузьку смугу території перед Осколом.

"Вони намагаються відновити позиції в районі Голубівки і наступати в бік Радьківки, це від Голубівки трішки на захід. Якщо їм це вдасться, якщо вони там розширять трішки зону контролю, тоді вони частково компенсують цю втрату. Але знов-таки ніхто не збирається їм віддавати ту Радьківку, ніхто не збирається дозволяти їм розширювати оцю ось існуючу зараз, як це сказати, оцю ось вузьку смугу перед Осколом", – заявив Трегубов.

Він додав, що подальше скорочення цієї смуги ускладнить російським військам перекидання підрозділів до Куп’янська.

"Якщо нам вдасться її остаточно скоротити, це означатиме, що росіянам далі просто не буде як заводити війська в той нещасний Куп'янськ", – пояснив речник.

Сили оборони спростували заяви ворога про захоплення Голубівки та Шевченкового на Харківщині: яка ситуація насправді. Карта

Карта. Джерело: Скриншот

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що бійці 6-го полку ССО Rangers знищили двох російських військових під час операції в лісистій місцевості на одному з напрямків фронту. Перед цим спецпризначенці отримали розвіддані про окупантіа, встановили маршрут їх пересування та підготували засідку. Після короткого вогневого контакту вони перевірили місцевість і вилучили засоби зв'язку та документи.

Також OBOZ.UA писав, що українська операція "Вівальді" зірвала плани Росії щодо оточення українського "поясу фортець" на Донеччині. За оцінкою Інституту вивчення війни, Сили оборони зруйнували задум російських військ обійти Лиман із півночі.

Схожі теми
Війна в УкраїніЗбройні Сили УкраїниРосіявійськові
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram, Viber та застосунку OBOZ.UA.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись
Завантажуйте застосунок
Завантажити вApp StoreДоступно вGoogle Play
Додайте OBOZ.UA у Google
Додати до бажаних джерел