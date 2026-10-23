Сили оборони спростували заяви ворога про захоплення Голубівки та Шевченкового на Харківщині: яка ситуація насправді. Карта

Російські військові не встановили повного контролю над Голубівкою на Харківщині, а заяви про захоплення цього населеного пункту та Шевченкового не відповідають дійсності. Водночас у північних районах Куп’янська залишаються кількадесят російських військових, які чинять спротив і становлять певну загрозу.

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Сили оборони працюють над тим, щоб позбавити противника можливості проводити ротації та перекидати підкріплення до міста. Про це речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов заявив у телеетері.

Яка ситуація в Куп’янську

За словами Трегубова, у північних районах Куп’янська перебувають кількадесят російських військових, розосереджених у низькоповерховій забудові. Вони залишаються організованими та чинять спротив, тому ситуація не зводиться до їхнього остаточного розгрому.

"У Куп'янську продовжує перебувати кількадесят російських бійців у північних районах міста, розосереджених у низькоповерховій забудові. Вони певну загрозу представляють, тобто тут не можна сказати, що ми їх там добиваємо, ні, вони достатньо організовані, вони чинять певний спротив", – зазначив речник.

Він наголосив, що важливим завданням Сил оборони є ускладнення ротації російських підрозділів, а також можливості відводити та заводити військових до міста.

"Але за умови, якщо вдасться перебити їм можливість вести ротації, перебити їм можливість відводити і заводити, то тут для них будуть дуже скрутні часи. От над цим зараз безпосередньо іде робота", – пояснив Трегубов.

Росіяни не захопили Голубівку та Шевченкове

Речник спростував заяви російської сторони про нібито захоплення Голубівки та Шевченкового на Харківщині. За його словами, противник намагається встановити контроль над Голубівкою та просуватися в напрямку Радьківки, однак поки що не контролює цей населений пункт належним чином.

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Трегубов також зазначив, що російські військові подають своєму командуванню неправдиву інформацію про результати бойових дій.

"Росіяни не встановили нормальний контроль за Голубівкою, намагаються встановити контроль над нею, просуватися в бік Радьківки, іще п'ять разів стільки, і тоді буде Шевченкове. Ну, ось це приблизно те, які їхні зусилля насправді, і як вони їх малюють у звітах", – підкреслив речник.

Чого намагається досягти противник

За словами Трегубова, російські військові прагнуть відновити позиції в районі Голубівки та просуватися на захід – у бік Радьківки. Якщо їм вдасться розширити зону контролю, це частково компенсує попередні втрати.

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Водночас Сили оборони не збираються дозволяти противнику захопити Радьківку та розширити вузьку смугу території перед Осколом.

"Вони намагаються відновити позиції в районі Голубівки і наступати в бік Радьківки, це від Голубівки трішки на захід. Якщо їм це вдасться, якщо вони там розширять трішки зону контролю, тоді вони частково компенсують цю втрату. Але знов-таки ніхто не збирається їм віддавати ту Радьківку, ніхто не збирається дозволяти їм розширювати оцю ось існуючу зараз, як це сказати, оцю ось вузьку смугу перед Осколом", – заявив Трегубов.

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Він додав, що подальше скорочення цієї смуги ускладнить російським військам перекидання підрозділів до Куп’янська.

"Якщо нам вдасться її остаточно скоротити, це означатиме, що росіянам далі просто не буде як заводити війська в той нещасний Куп'янськ", – пояснив речник.

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