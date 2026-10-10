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Сили оборони у вересні знищили понад 4700 повітряних цілей: скільки і яких ракет збили

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 хв
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Сили оборони у вересні знищили понад 4700 повітряних цілей: скільки і яких ракет збили
Сили оборони України знищили понад 4700 повітряних цілей. Джерело: Повітряні сили Збройних сил України/Telegram

У вересні 2026 року Сили оборони України знищили понад 4700 повітряних цілей, серед яких крилаті й балістичні ракети, ударні та розвідувальні безпілотники. Найбільшу кількість серед перелічених ударних дронів становили Shahed-131/136 – 2722 одиниці.

Також протягом вересня українські захисники знищили 24 крилаті ракети Х-101, вісім балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23" та 12 крилатих ракет "Калібр". Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

Також було збито шість керованих авіаційних ракет Х-59/69, шість крилатих ракет "Іскандер-К" і вісім протикорабельних ракет "Циркон".

Крім того, українські військові знищили 86 авіаційних ракет S8000 "Бандероль".

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Серед ударних безпілотників за місяць знищено 2722 дрони типу Shahed-131/136 та 1935 Shahed-238. Також Сили оборони ліквідували 1009 розвідувальних безпілотників і 719 БпЛА "Ланцет".

Окремо Повітряні сили повідомили про знешкодження понад 48 тисяч безпілотників тактичного рівня.

Упродовж вересня авіація Повітряних сил здійснила понад 1600 літаковильотів. Із них близько 1300 були спрямовані на винищувальне авіаційне прикриття.

Ще понад 250 літаковильотів виконали для вогневого ураження та авіаційної підтримки українських військ.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що за добу 3 жовтня українські воїни відмінусували ще 1750 російських загарбників. Загальні втрати ворога в особовому складі зросли до 1 540 700 осіб.

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