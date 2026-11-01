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Сили оборони у жовтні завдали РФ рекордних втрат і повернули більше територій, – Зеленський

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 хв
9,3 т.
Сили оборони у жовтні завдали РФ рекордних втрат і повернули більше територій, – Зеленський
Володимир Зеленський. Джерело: Пресслужба Офісу президента

У жовтні Сили оборони України завдали російській армії рекордних втрат за весь період повномасштабної війни. За місяць РФ втратила вбитими та важкопораненими 54 400 військових.

Водночас українські захисники звільнили 96,2 квадратного кілометра території, що на 10,4 квадратного кілометра більше, ніж змогли захопити окупанти. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Яких втрат Росія зазнала у жовтні

За словами президента, протягом жовтня російська армія втратила вбитими та важкопораненими 54 400 військових. Це рекордний показник за всі місяці повномасштабної війни.

Також було зафіксовано рекорд добових втрат. Зокрема, 21 жовтня російська армія втратила 2250 військових.

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Скільки територій Сили оборони звільнили у жовтні

Володимир Зеленський наголосив, що українські захисники продовжують повертати захоплені Росією території.

За жовтень Сили оборони звільнили 96,2 квадратного кілометра української землі. Це на 10,4 квадратного кілометра більше, ніж російським окупантам вдалося захопити за той самий період.

Зеленський подякував українським захисникам

Президент подякував усім захисникам і захисницям, воїнам, бригадам та підрозділам за результат, якого вдалося досягти протягом місяця.

"Росія втрачає. Ми зберігаємо позиції, звільняємо територію і робимо так, щоб кожен день війни коштував агресору максимально дорого", – зазначив Зеленський.

Він також заявив, що для припинення втрат Росії достатньо обрати припинення вогню та дипломатію.

Сили оборони у жовтні завдали РФ рекордних втрат і повернули більше територій, – Зеленський

Інфографіка. Джерело: t.me/V_Zelenskiy_official

Сили оборони у жовтні завдали РФ рекордних втрат і повернули більше територій, – Зеленський

Інфографіка. Джерело: t.me/V_Zelenskiy_official

Сили оборони у жовтні завдали РФ рекордних втрат і повернули більше територій, – Зеленський

Інфографіка. Джерело: t.me/V_Zelenskiy_official

Сили оборони у жовтні завдали РФ рекордних втрат і повернули більше територій, – Зеленський

Інфографіка. Джерело: t.me/V_Zelenskiy_official

Сили оборони у жовтні завдали РФ рекордних втрат і повернули більше територій, – Зеленський

Інфографіка. Джерело: t.me/V_Zelenskiy_official

Як повідомляв OBOZ.UA, підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України підбили підсумки роботи за жовтень, зафіксувавши рекордні показники ефективності від початку повномасштабного вторгнення. Завдяки високій інтенсивності вильотів і високій точності ударів жовтень став найпродуктивнішим місяцем за кількістю ліквідованих сил противника.

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