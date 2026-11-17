В окупованому Криму пізно ввечері 16 листопада почалася канонада вибухів. Так звана влада півострова заявила про нову атаку на Керченський міст, незаконно побудований російськими загарбниками.

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Один із військкорів противника стверджував, що в районі споруди прогриміло щонайменше 15 вибухів. Від ударних хвиль у деяких будинках вилетіли вікна, передає Telegram-канал "Крымский ветер".

Тим часом в Exilenova+ опублікували відео прильоту по Кримському мосту. Судячи з цих кадрів, один із дронів (або ракет) влучив просто в арку – мабуть у ту, що вже була похилена після попереднього удару рано-вранці 16 листопада.

У ніч проти 17 листопада обстріл не тільки продовжився, а й, імовірно, досяг набагато більших результатів. У соцмережах припускають, що прольот мосту міг обвалитися разом із аркою.

У Telegram-каналі Dnipro Osint (Гарбуз) помітили, що на відео видно щонайменше два влучних прильоти.

Колаборант Сергій Аксьонов, призначений росіянами "головою республіки Крим", підтвердив, що рух транспорту по Керченській переправі довелося зупиняти. "Просимо мешканців і гостей Криму утриматися від поїздок у напрямку мосту та враховувати обмеження під час планування маршрутів", – закликав він.

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"Крымский ветер" припускав, що по об'єкту влучили чотири крилаті ракети. Спільнота опублікувала відео чотирьох яскравих вибухів, зафіксованих у Керчі.

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