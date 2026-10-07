Сили оборони уразили аеродром, пункти управління БПЛА та інші цілі ворога – Генштаб
Упродовж 6 жовтня та в ніч на 7 жовтня 2026 року Сили оборони України завдали ударів по низці військових об'єктів російських військ на тимчасово окупованих територіях України та в Росії. Ураження зафіксовано, зокрема, у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Відповідний допис оприлюднили в офіційному Telegram-каналі відомства.
За даними Генштабу, у Брянській області РФ було уражено аеродром "Сеща". Ступінь завданих збитків наразі уточнюється.
Там же, в районі населеного пункту Гриньово, українські військові уразили станцію радіоелектронної боротьби противника. Поблизу Еліонки під удар потрапила радіолокаційна станція.
У районі Донецька Сили оборони уразили місце зберігання, підготовки та запуску ударних БПЛА російських окупантів.
На Запоріжжі українські воїни завдали ударів по пунктах управління БПЛА противника в районах Білоцерківки та Кам'янки. Ще один КСП уразили в районі Гірника Донецької області.
Крім того, в районах Українська та Курахівки Донецької області уражено командно-спостережні пункти російських військ.
На тимчасово окупованій території Луганської області в районі Криничного українські військові уразили склад матеріально-технічних засобів підрозділу російських окупантів. Поблизу Кондрючого було уражено склад паливно-мастильних матеріалів.
У Генштабі зазначили, що Сили оборони України продовжують уражати військові об'єкти противника.
Раніше OBOZ.UA повідомляв, що за добу 6 жовтня українські воїни знищили 1690 російських окупантів. Загальні втрати російської армії в особовому складі від початку повномасштабного вторгнення сягнули 1 545 950 осіб.
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