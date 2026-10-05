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Сили оборони уразили місце запуску БПЛА, пункт управління та склад безпілотників ворога – Генштаб

Ольга Ганюкова
Ольга Ганюкова
Time to read1 хв
icon 2,2 т.
Сили оборони уразили місце запуску БПЛА, пункт управління та склад безпілотників ворога – Генштаб
Робота по ключових військових цілях російських окупантів триває. Джерело: Скриншот

Сили оборони України 4 жовтня та в ніч на 5 жовтня уразили низку важливих військових об’єктів російських окупантів. Зокрема, під удар потрапили місця зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА, пункт управління та склад безпілотників.

Також українські воїни уразили вузол зв’язку та ремонтний підрозділ армії РФ. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

У Донецьку уразили місце запуску БпЛА та вузол зв’язку

У районі міста Донецьк Сили оборони України уразили місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА російських підрозділів.

Системне ураження таких об’єктів спрямоване на зменшення спроможностей російської армії застосовувати ударні безпілотники та завдавати ними ударів по цивільній інфраструктурі України.

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Також у районі Донецька уражено вузол зв’язку російського агресора.

Які об’єкти уразили на Запоріжжі

У районі Бердянська Запорізької області українські воїни уразили пункт управління противника та склад БпЛА російських окупантів.

У районі Любимівки Запорізької області уражено ремонтний підрозділ армії РФ.

Уражено місця зосередження живої сили

Українські воїни також завдали ударів по місцях зосередження живої сили противника. Йдеться про райони Комиш-Зорі Запорізької області, Успенки на Луганщині та міста Донецьк.

Робота по ключових військових цілях російських окупантів триває.

Сили оборони уразили місце запуску БПЛА, пункт управління та склад безпілотників ворога – Генштаб

Сили оборони уразили місце запуску БПЛА. Джерело: t.me/GeneralStaffZSU

Як повідомляв OBOZ.UA,  Сили оборони України уразили низку важливих військових об'єктів російських окупантів. Серед них – зенітний ракетний комплекс "Бук-М3" у районі населеного пункту Курошани Запорізької області. 

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