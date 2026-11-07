Сили оборони уразили на Брянщині дві пускові установки ОТРК ''Іскандер'' і ''Панцир-С1'' — Генштаб

Сили оборони завдали удару по спроможності Росії продовжувати ракетний терор українців. На Брянщині за минулу добу було уражено одразу дві пускові установки ОТРК "Іскандер".

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Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Також вдалося прорідити російську ППО, а на тимчсово окупованих територіях України знищено ворожі склади та місце зосередження російських дроноводів. Про це повідомили у ГШ ЗСУ.

У Брянській області РФ знищено пускові установки для "Іскандерів"

У ГШ нагадали росіянам старий мем пропаганди РФ, яким Москва намагалася лякати Захід: фразу "Не смішіть наші "Іскандери".

Нині, підкреслили у Генштабі, цим виробам російського ВПК вже геть не до сміху – принаймні, двом з них, що були розміщені у Брянскій області РФ.

"Гарна новина надійшла з Брянщини, де були уражені дві пускові установки ОТРК "Іскандер". Ступінь завданих збитків ще уточнюється, але значення цього удару зрозуміле вже зараз. Кожна виведена з ладу установка ""Іскандер" зменшує здатність армії РФ завдавати балістичних ударів по українських містах", – підкреслили у ГШ.

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Ураження було здійснене у період "6-го та в ніч на 7-ме листопада".

У цей же час Сили оборони били й по інших важливих цілях ворога.

Зокрема, у тій же Брянській області під удар потрапив зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", один із тих, що мали б прикривати російські об'єкти з повітря. Тож невдовзі з цього російського регіону може бути більше хороших новин.

Непереливки було ворогу і на тимчасово окупованих територіях

"Не обійшлося без "логістичних втрат" для окупантів на Луганщині, де було уражено склади матеріально-технічних засобів РФ у районах Сокологірська та Заайдарівки. А на Запоріжжі, в районі Новобогданівки, дістали місце зосередження ворожих операторів БпЛА. Робота по ключових військових цілях противника триватиме, доки росія повністю не припинить збройну агресію проти України. Далі буде", – наголосили у Генштабі.

Головні історії дня

Як повідомляв OBOZ.UA, напередодні стало відомо, що українські військові уразили два склади боєприпасів російських окупантів у Запорізькій області. Також під удар потрапили пункт управління безпілотниками та склад пально-мастильних матеріалів противника на Донеччині.