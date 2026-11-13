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Сили оборони уразили "Нептунами" виробництво, склад і сервісний центр БПЛА в Ростові - Генштаб

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 хв
708
Сили оборони уразили "Нептунами" виробництво, склад і сервісний центр БПЛА в Ростові - Генштаб
Сили оборони уразили "Нептунами" виробництво, склад і сервісний центр БПЛА в Ростові - Генштаб

У ніч на 13 листопада українські військові завдали ракетних ударів по об'єктах у Ростові-на-Дону, пов'язаних із виробництвом та обслуговуванням безпілотників російської армії. Для атаки використали береговий ракетний комплекс ВМС ЗСУ "Нептун".

Під ураження потрапили виробництво ударних дронів, місце їхнього зберігання та сервісний центр, де ремонтують і обслуговують БпЛА для фронту. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Які об'єкти уразили в Ростові-на-Дону

Ракетні війська Військово-морських сил ЗСУ уразили одразу три об'єкти, пов'язані з безпілотниками.

Зокрема, під удар потрапило виробництво ударних БпЛА тактичного рівня ТОВ "Іонос", а також місце зберігання безпілотників цього підприємства.

Ще однією ціллю став сервісний центр БпЛА ТОВ "Аеро-Хіт". Там російські військові ремонтують та обслуговують дрони, які використовують на фронті.

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"Аеро-Хіт" є російським виробником ударних і розвідувальних FPV-дронів "Велес". Виробництво компанії розташоване в Хабаровську, тоді як у Ростові-на-Дону працює її сервісний центр.

Сили оборони уразили ''Нептунами'' виробництво, склад і сервісний центр БПЛА в Ростові - Генштаб

Мапа. Джерело: Скриншот

У Генштабі пояснили мету ударів

Ураження виробництва, складу та сервісного центру спрямоване на порушення одразу кількох етапів забезпечення російської армії безпілотниками.

У Генштабі наголосили, що Сили оборони України, реалізуючи право на самооборону, гарантоване статтею 51 Статуту ООН, продовжують системно вживати заходів для підриву воєнно-економічного потенціалу противника та примушення Росії до припинення збройної агресії проти України.

 

Сили оборони уразили ''Нептунами'' виробництво, склад і сервісний центр БПЛА в Ростові - Генштаб

Інфографіка. Джерело: Генштаб

Сили оборони уразили ''Нептунами'' виробництво, склад і сервісний центр БПЛА в Ростові - Генштаб

Допис. Джерело: Скриншот

Як повідомляв OBOZ.UA, у Ленінградській області РФ Сили оборони уразили позиції радіолокаційної розвідки ворожої армії. Уражено РЛС "Небо-СВУ", радіолокаційний комплекс "Сопка-2" та пересувна вишка 40В6.

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