Сили оборони уразили ''Нептунами'' виробництво, склад і сервісний центр БПЛА в Ростові - Генштаб

У ніч на 13 листопада українські військові завдали ракетних ударів по об'єктах у Ростові-на-Дону, пов'язаних із виробництвом та обслуговуванням безпілотників російської армії. Для атаки використали береговий ракетний комплекс ВМС ЗСУ "Нептун".

Відео дня

Під ураження потрапили виробництво ударних дронів, місце їхнього зберігання та сервісний центр, де ремонтують і обслуговують БпЛА для фронту. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Які об'єкти уразили в Ростові-на-Дону

Ракетні війська Військово-морських сил ЗСУ уразили одразу три об'єкти, пов'язані з безпілотниками.

Зокрема, під удар потрапило виробництво ударних БпЛА тактичного рівня ТОВ "Іонос", а також місце зберігання безпілотників цього підприємства.

Ще однією ціллю став сервісний центр БпЛА ТОВ "Аеро-Хіт". Там російські військові ремонтують та обслуговують дрони, які використовують на фронті.

"Аеро-Хіт" є російським виробником ударних і розвідувальних FPV-дронів "Велес". Виробництво компанії розташоване в Хабаровську, тоді як у Ростові-на-Дону працює її сервісний центр.

У Генштабі пояснили мету ударів

Ураження виробництва, складу та сервісного центру спрямоване на порушення одразу кількох етапів забезпечення російської армії безпілотниками.

РЕКЛАМА

У Генштабі наголосили, що Сили оборони України, реалізуючи право на самооборону, гарантоване статтею 51 Статуту ООН, продовжують системно вживати заходів для підриву воєнно-економічного потенціалу противника та примушення Росії до припинення збройної агресії проти України.

Головні історії дня

Як повідомляв OBOZ.UA, у Ленінградській області РФ Сили оборони уразили позиції радіолокаційної розвідки ворожої армії. Уражено РЛС "Небо-СВУ", радіолокаційний комплекс "Сопка-2" та пересувна вишка 40В6.