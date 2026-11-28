У ніч проти 28 листопада дрони Сил оборони знову навідалися до Росії. У Ростовській області РФ вони повторно уразили Новошахтинський НПЗ, а у Самарській – ЛВДС "Самара".

Відео дня

На обох об'єктах спалахнули масштабні пожежі. Кадри з місць зібрав Telegram-канал Exilenova+.

Уражено Новошахтинський НПЗ

Про чергове ураження Новошахтинського НПЗ в Exilenova+ повідомили ще о 01:25 ночі.

"СОУ щойно повторно уразили Новошахтинський НПЗ. У місті лунають вибухи, місцеві фіксують заграву в області заводу", – йшлося у повідомленні.

Зважаючи на те, як розгорався вогонь, автори каналу спрогнозували до ранку "димову завісу міста".

"Добряче горить, ймовірно, уражено резервуар", – писали в Exilenova+ близько 2 години ночі.

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У російському незалежному виданні ASTRA також дійшли висновку, що уражено Новошахтинський НПЗ.

"Новошахтинськ Ростовської області, як раніше повідомляли місцеві ЗМІ, під атакою важких дронів. У районі місцевого НПЗ зафіксовано пожежу. Жителі Новошахтинська повідомляють про сильні вибухи та скаржаться, що оповіщення надійшли вже після початку атаки, а повітряна сирена не звучала. OSINT-аналітик ASTRA, вивчивши відео, підтверджує ймовірну пожежу на НПЗ і займання резервуарів із паливом: горить у напрямку Новошахтинського нафтопереробного заводу. Наскільки серйозні пошкодження – визначити неможливо", – зазначалося в повідомленні.

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Це вже друга масштабна атака на Новошахтинський НПЗ за тиждень.

Після попереднього прильоту 23 листопада в Генштабі ЗСУ заявили про знищення 20 горизонтальних резервуарів, пошкодження 21 горизонтального і 11 вертикальних резервуарів, а також ділянки трубопроводу.

Новошахтинський НПЗ розташований приблизно за 7–15 км від державного кордону України, переробляє до 5,6–7,5 млн тонн нафти на рік, підключений до системи магістральних нафтопроводів "Транснефти"; має залізничну інфраструктуру; має нафтоналивний термінал у Ростові-на-Дону; використовує власний флот танкерів типу "річка – море".

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Удар по ЛВДС "Самара"

Рівно о 2 годині ночі в Exilenova+ розповіли про приліт по ще одній важливій цілі – цього разу у Самарській області.

"Щойно Силами оборони України знову уражено ЛВДС "Самара" в Самарській області", – йшлося у повідомленні.

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В ASTRA також писали про можливе ураження та подальше займання на ЛПДС "Самара" біля селища Просвєт.

Місцеві жителі стверджували, що заграву від пожежі видно за десятки кілометрів довкола.

ЛВДС "Самара" – це лінійна виробничо-диспетчерська станція, цілий комплекс, який забезпечує роботу кількох нафтоперекачувальних станцій і ділянок магістральних трубопроводів.

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ЛВДС приймає нафту з кількох магістральних трубопроводів, зберігає її в резервуарному парку (71 резервуар), а також змішує різні сорти нафти для отримання необхідних характеристик, зокрема експортної суміші Ural, і перекачує нафту далі трубопровідною системою.

Об"єкт працює з 1957 року, включає в себе станцію змішування нафти та дві нафтоперекачувальні станції – "Самара-1" і "Самара-2". Площа виробничого комплексу – понад 216 гектарів.

"ЛВДС "Самара" важлива для транспортування російської нафти та формування експортних потоків. Її робота впливає на постачання сировини магістральними нафтопроводами", – констатували в ASTRA.

До цієї ночі по ній прилітало 25 листопада.

Як повідомляв OBOZ.UA, у ніч проти 27 листопада російську Тульську область атакували ударні дрони Сил оборони України. Уражено Єфремовський завод синтетичного каучуку: спалахнула масштабна пожежа.

Підприємство задіяне у виробництві компонентів ракетного палива, зокрема для ОТРК "Іскандер".