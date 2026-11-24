Сили оборони України продовжують завдавати ударів по військовій логістиці російських окупантів. 23 листопада та в ніч на 24 листопада українські захисники уразили переправу противника на Донеччині та місце зосередження ворожих вантажівок у Брянській області РФ.

Відео дня

Про це у Telegram повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Ураження цих об'єктів має ускладнити постачання російським військам боєприпасів, пального та перекидання особового складу й техніки.

Які військові об'єкти ворога уразили Сили оборони

У Брянській області РФ, поблизу населеного пункту Бересток, українські воїни завдали удару по місцю зосередження вантажівок одного з підрозділів російської армії.

За даними Генштабу, окупанти використовували ці транспортні засоби для доставлення на передову боєприпасів, пального та продовольства.

Крім того, на Донеччині, в районі Новоукраїнки, Сили оборони уразили переправу через річку Вовча. Внаслідок цього, як зазначили у Генштабі, противнику доведеться використовувати довші та вразливіші маршрути для переміщення особового складу й військової техніки.

РЕКЛАМА

У Генеральному штабі наголосили, що українські захисники продовжуватимуть уражати ключові військові об'єкти противника, доки Росія повністю не припинить збройну агресію проти України.

Попередні удари Сил оборони по військових об'єктах окупантів

Нагадаємо, 19 листопада та в ніч на 20 листопада Сили оборони України уразили низку військових об'єктів російської армії на території РФ і тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, у Брянській області під удар потрапив зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С2".

Головні історії дня

Також українські захисники уразили пункт управління ворожими безпілотниками в районі Селидового на Донеччині. На Луганщині під удар потрапили склади матеріально-технічного забезпечення російських підрозділів поблизу Рубіжного та Лисичанська.

Крім того, Сили оборони уразили місце зосередження озброєння та військової техніки окупантів у районі Бердянська Запорізької області.

Як писав OBOZ.UA, 20 листопада та в ніч на 21 листопада Сили оборони України уразили склад боєприпасів у Криму, два штаби окупантів та міст на Луганщині. Масштаби завданих противнику збитків на момент повідомлення уточнювалися.