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Сили оборони уразили підприємство в Ростовській області, яке виробляє дрони для армії Путіна – Генштаб

Ганна ЯкубецьГанна Якубець
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Сили оборони уразили підприємство в Ростовській області, яке виробляє дрони для армії Путіна – Генштаб
Ілюстративне фото. Українські військові. Джерело: Генштаб

Сили оборони України продовжують завдавати ворогу втрат. Так, українські військові уразили російське підприємство "Робоавіа", яке виготовляє безпілотні літальні апарати для російської армії.

Також було уражено склад матеріально-технічного забезпечення ракетної бригади противника. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Що відомо

У Генштабі ЗСУ підтвердили ураження 16 жовтня виробничо-складської будівлі російського підприємства "Робоавіа", що розташоване в районі населеного пункту Леніна Ростовської області РФ. Це підприємство, яке розроблює та виготовляє безпілотні літальні апарати для російської армії.

Леніна Ростовської області РФ на мапі.Джерело: Google Maps
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Також у Генеральному штабі пояснили, що ураження інфраструктури цього підприємства спрямоване на ускладнення виробництва й постачання БпЛА для російських військ.

Також Сили оборони уразили 12 жовтня 2026 року складську будівлю матеріально-технічного забезпечення підрозділу зі складу ракетної бригади противника в районі населеного пункту Латиші Брянської області РФ.

Латиші Брянської області на мапі.Джерело: Google Maps

"Ураження таких об’єктів є реалізацією Україною свого невід’ємного права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН та спрямоване на зниження військово-економічного й технологічного потенціалу Російської Федерації", – наголосили в Генштабі.

Сили оборони завдали низку втрат окупантам.Джерело: Генштаб ЗСУ

Інші втрати окупантів

У ніч на 16 жовтня Сили оборони України уразили ворожу радіолокаційну станцію 55Ж6У "Небо-У" вартістю приблизно 100 мільйонів доларів. Вона розташована була в районі населеного пункту Магри Краснодарського краю РФ. Це далекобійна трикоординатна РЛС метрового діапазону.

Станція призначена для виявлення та супроводу повітряних цілей, зокрема літаків, крилатих і балістичних ракет. Ураження таких засобів знижує спроможності противника контролювати повітряний простір і своєчасно виявляти повітряні цілі.

Окрім того, 15 жовтня та в ніч на 16 жовтня Сили оборони України уразили низку військових об’єктів окупантів. Зокрема, під прицілом опинились дві радіолокаційні станції загарбників, станція РЕБ та телекомунікаційні вежі противника.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що 16 жовтня та в ніч на 17 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку логістичних об’єктів російської армії. Зокрема, в Брянській області РФ пошкоджено залізничний міст через річку Унеча. А на тимчасово окупованій території Донецької області українські військові уразили склади матеріально-технічних засобів противника.

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