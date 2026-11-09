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Сили оборони уразили підрозділ "Рубікон" армії РФ у тимчасово окупованому Бердянську. Відео

Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
Time to read1 хв
750
Сили оборони уразили підрозділ "Рубікон" армії РФ у тимчасово окупованому Бердянську. Відео
Український ударний БпЛА "Вампір". Фото ілюстративне

Сили оборони України завдали комплексного вогневого ураження по підрозділу російського підрозділу "Рубікон" у районі тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області. Операцію провели спільними зусиллями кількох українських військових і спеціальних підрозділів.

Про проведення операції повідомило Угруповання військ (сил) "Південь", яке також оприлюднило відео ураження. У повідомленні зазначили, що російський об'єкт перебував на відстані 107 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Спільна операція

До ураження російського підрозділу залучили батарею безпілотних авіаційних комплексів Угруповання військ (сил) "Південь" Harpy Group, Службу зовнішньої розвідки України, Центр спеціальних операцій "А" СБУ та 412-й окремий полк безпілотних систем.

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Українські підрозділи діяли спільно, координуючи свої зусилля під час операції. Угруповання військ "Південь" наголосило, що російські окупанти більше не можуть розраховувати на безпечний тил навіть на значній відстані від фронту.

Ураження в тилу

За інформацією військових, Сили оборони України здатні виявляти та уражати російські цілі далеко від лінії фронту. Цього разу ціллю став підрозділ "Рубікон", який перебував у тимчасово окупованому Бердянську.

Відстань до лінії бойового зіткнення становила 107 кілометрів. Операцію провели за єдиним задумом із залученням сил безпілотних систем та спеціальних служб.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, як Сили оборони уразили завод під Санкт-Петербургом, який виробляє паливо для "Іскандерів". Пізніше Генштаб розкрив подробиці.

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