Сили оборони України 26 листопада та в ніч на 27 листопада завдали серії ударів по військових об'єктах російської армії. Серед уражених цілей – зенітний ракетний комплекс "Бук-М3", пункти управління військами та безпілотниками, а також склади з пальним і матеріально-технічними засобами.

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Про результати операцій повідомили Сили оборони України. За їхніми даними, удари завдали по об'єктах противника на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Луганської та Донецької областей. В окремому випадку після ураження військового складу в Луганську спалахнула пожежа.

Однією з цілей українських військових став зенітний ракетний комплекс "Бук-М3" у районі населеного пункту Курошани Запорізької області. Це найсучасніша модифікація комплексу "Бук", яку російська армія використовує для прикриття своїх угруповань на півдні.

Також Сили оборони завдали ударів по об'єктах, пов'язаних із системою управління російськими військами. Зокрема, у районі Талового Луганської області уражено пункт управління підрозділу противника.

Удар по логістиці

Ще однією ціллю став пункт управління безпілотниками в районі Селидового Донецької області. Звідти російські окупанти керували дронами, які спрямовували на позиції українських захисників.

Крім того, українські військові уразили два об'єкти військової логістики. У районі Грибувахи Луганської області під удар потрапив склад паливно-мастильних матеріалів, а в Луганську – склад матеріально-технічних засобів.

За інформацією Сил оборони, на останньому об'єкті після удару виникла пожежа. Масштаби завданих російській армії збитків наразі уточнюються.

Українські військові наголосили, що продовжуватимуть роботу по ключових військових цілях противника, доки Росія повністю не припинить збройну агресію проти України.

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