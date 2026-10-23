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Сили оборони уразили пункт управління, місце пуску БПЛА та склади противника – Генштаб

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read1 хв
606
Сили оборони уразили пункт управління, місце пуску БПЛА та склади противника – Генштаб
Українські військові, ілюстративне фото

22 жовтня та в ніч на 23 жовтня українські військові атакували низку об'єктів російської армії. Серед цілей – місце запуску ударних безпілотників та склади боєприпасів.

Про результати операцій повідомив Генеральний штаб ЗСУ в офіційному Telegram-каналі. У відомстві наголосили, що українські захисники продовжують завдавати ударів по ключових військових цілях, попри проблеми зі зв'язком Starlink/StarShield на певних швидкостях.

Зокрема, під удар потрапило місце зберігання, підготовки та запуску ударних БПЛА російської армії в районі Донецька. Як зазначили в Генштабі, ураження таких об'єктів обмежує можливості противника атакувати Україну та цивільну інфраструктуру дронами різних модифікацій.

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Також українські військові уразили пункт управління підрозділу поблизу Громового в тимчасово окупованому Криму.

На Донеччині під удар потрапили склад боєприпасів у районі Гірника, склад БПЛА поблизу Свердлового та склад матеріально-технічних засобів у районі Бердянського. Також Сили оборони завдали ударів по складах матеріально-технічних засобів російської армії в районах Балкового та Оріхівки Запорізької області.

У Генштабі зазначили, що знищення запасів озброєння та матеріально-технічних засобів ускладнює забезпечення російських підрозділів і знижує їхню спроможність вести бойові дії.

Крім того, українські захисники атакували район зосередження особового складу підрозділу зі складу "Рубікон" поблизу Кам'янки Запорізької області.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що за добу 22 жовтня російська армія втратила ще 1830 військових. Станом на ранок 23 жовтня загальні втрати РФ в особовому складі від початку повномасштабного вторгнення сягнули 1 574 620 осіб.

За даними Генштабу, за добу також було знищено 54 артилерійські системи, 2067 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 447 одиниць автомобільної та п'ять одиниць спеціальної техніки противника.

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