Сили оборони уразили пункти управління, станцію РЕБ і навчальний центр сержантів ворога – Генштаб

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
"Росія подякувала за зняття санкцій": Зеленський відреагував на удар по Запоріжжю, який забрав 17 життів, і звернувся до Заходу"Росія подякувала за зняття санкцій": Зеленський відреагував на удар по Запоріжжю, який забрав 17 життів, і звернувся до ЗаходуВідключення електроенергії в УкраїніВ Україні ввели нові графіки відключення: частина Києва та області лишилась без світла через атаку РФ"Другого дня не буде": переговори між представниками США, Європи та України завершилися достроково, – журналіст"Другого дня не буде": переговори між представниками США, Європи та України завершилися достроково, – журналістРосія посеред дня вдарила по Києву ракетами, є влучання та постраждалі: Зеленський відреагував на атаку. ФотоРосія посеред дня вдарила по Києву ракетами, є влучання та постраждалі: Зеленський відреагував на атаку. ФотоІлюстрація - пенсіонера та пенсіяВ Україні через кілька місяців посилять вимоги для виходу на пенсію: хто не зможе отримувати виплати"Не зможе". Де Дзербі виніс вердикт Мудрику"Не зможе". Де Дзербі виніс вердикт МудрикуСтало відомо, яка вимога Усика зірвала його останній бій з ВайлдеромСтало відомо, яка вимога Усика зірвала його останній бій з ВайлдеромНайбільша втрата в "верхівці" штабів від однієї атаки: розслідування підтвердило ліквідацію 20 офіцерів РФ у Донецьку внаслідок удару ЗСУНайбільша втрата в "верхівці" штабів від однієї атаки: розслідування підтвердило ліквідацію 20 офіцерів РФ у Донецьку внаслідок удару ЗСУІлюстрація - гроші, виплатаЧи будуть затримки пенсій в Україні: Гетманцев пояснив ситуацію"Це зрада": у США розкритикували рішення Трампа дозволити закупівлю російського дизеля"Це зрада": у США розкритикували рішення Трампа дозволити закупівлю російського дизеля

Сили оборони уразили пункти управління, станцію РЕБ і навчальний центр сержантів ворога – Генштаб

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 хв
icon 606
Сили оборони уразили пункти управління, станцію РЕБ і навчальний центр сержантів ворога – Генштаб
Ілюстративне фото. Джерело: Скриншот

Сили оборони продовжують знищувати важливі для російської армії об'єкти на території України та РФ. Днями захисники уразили пункти управління та станцію РЕБ окупантів.

А на Херсонщині наші бійці відмінусували навчальний центр сержантів ворога. Деталі оприлюднили у Генеральному штабі ЗСУ.

"Вчора та у ніч на 10 жовтня 2026 року Сили оборони України завдали ураження низці військових об’єктів російської армії", – йдеться у повідомленні.

Результати операцій

У районі Переможного на Запоріжжі та Докучаєвська на Донеччині українські військові завдали ударів по пунктах управління російських окупаційних підрозділів.

Також під удар потрапила російська станція радіоелектронної боротьби поблизу Труханового в Брянській області РФ.

Читайте також
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
icon 15,1 т.
Сили оборони відмінусували ще 1420 окупантів, спалили 50 артсистем і 6 засобів ППО армії РФ: дані Генштабу
icon 15,1 т.
Сили оборони відмінусували ще 1420 окупантів, спалили 50 артсистем і 6 засобів ППО армії РФ: дані Генштабу
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
icon 13,1 т.
У Запоріжжі внаслідок ворожого удару стався обвал у під’їзді багатоповерхівки: є загиблі і постраждалі. Фото і відео
icon 13,1 т.
У Запоріжжі внаслідок ворожого удару стався обвал у під’їзді багатоповерхівки: є загиблі і постраждалі. Фото і відео
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
icon 8,0 т.
У російському Ростові уражено нафтоналивний термінал: спалахнула потужна пожежа. Фото і відео
icon 8,0 т.
У російському Ростові уражено нафтоналивний термінал: спалахнула потужна пожежа. Фото і відео
Сили оборони уразили пункти управління, станцію РЕБ і навчальний центр сержантів ворога – Генштаб

Інфографіка

Крім того, у районі Хорлів на Херсонщині Сили оборони уразили навчальний центр, де готували сержантів російської армії.

"Також уражено об’єкти технічного та матеріального забезпечення збройних сил РФ. У районі Суходільська на Луганщині завдано удару по ремонтно-відновлювальній базі, а у районі Чистякового Донецької області – по складу паливно-мастильних матеріалів", – наголосили у Генштабі.

Також українські військові уразили два склади матеріально-технічного забезпечення російських окупантів. Один із них розташовувався поблизу Родинкового на Донеччині, інший – у районі Боровеньок на Луганщині, де, крім запасів, зберігалося інженерне обладнання.

"Робота по ключових військових цілях російського агресора триває. Далі буде!", – зазначається у повідомленні.

Сили оборони уразили пункти управління, станцію РЕБ і навчальний центр сержантів ворога – Генштаб

Карта. Джерело: deepstatemap.live

Нагадаємо, Сили оборони України 8 жовтня та в ніч на 9 жовтня завдали ударів по низці важливих військових об’єктів російських окупантів. Серед уражених цілей – зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" і місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Сили оборони України 4 жовтня та в ніч на 5 жовтня уразили низку важливих військових об’єктів російських окупантів. Зокрема, під удар потрапили місця зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА, пункт управління та склад безпілотників.

Схожі теми
Війна в УкраїніУспіхи ЗСУГенеральний штаб ЗСУвійськовіРосія - країна-агресор
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись