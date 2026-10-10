Сили оборони уразили пункти управління, станцію РЕБ і навчальний центр сержантів ворога – Генштаб

Сили оборони продовжують знищувати важливі для російської армії об'єкти на території України та РФ. Днями захисники уразили пункти управління та станцію РЕБ окупантів.

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А на Херсонщині наші бійці відмінусували навчальний центр сержантів ворога. Деталі оприлюднили у Генеральному штабі ЗСУ.

"Вчора та у ніч на 10 жовтня 2026 року Сили оборони України завдали ураження низці військових об’єктів російської армії", – йдеться у повідомленні.

Результати операцій

У районі Переможного на Запоріжжі та Докучаєвська на Донеччині українські військові завдали ударів по пунктах управління російських окупаційних підрозділів.

Також під удар потрапила російська станція радіоелектронної боротьби поблизу Труханового в Брянській області РФ.

Крім того, у районі Хорлів на Херсонщині Сили оборони уразили навчальний центр, де готували сержантів російської армії.

"Також уражено об’єкти технічного та матеріального забезпечення збройних сил РФ. У районі Суходільська на Луганщині завдано удару по ремонтно-відновлювальній базі, а у районі Чистякового Донецької області – по складу паливно-мастильних матеріалів", – наголосили у Генштабі.

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Також українські військові уразили два склади матеріально-технічного забезпечення російських окупантів. Один із них розташовувався поблизу Родинкового на Донеччині, інший – у районі Боровеньок на Луганщині, де, крім запасів, зберігалося інженерне обладнання.

"Робота по ключових військових цілях російського агресора триває. Далі буде!", – зазначається у повідомленні.

Головні історії дня

Нагадаємо, Сили оборони України 8 жовтня та в ніч на 9 жовтня завдали ударів по низці важливих військових об’єктів російських окупантів. Серед уражених цілей – зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" і місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Сили оборони України 4 жовтня та в ніч на 5 жовтня уразили низку важливих військових об’єктів російських окупантів. Зокрема, під удар потрапили місця зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА, пункт управління та склад безпілотників.