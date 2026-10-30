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Сили оборони уразили пускову установку ОТРК "Іскандер-М" у Курській області – Генштаб

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 хв
1,0 т.
Сили оборони уразили пускову установку ОТРК "Іскандер-М" у Курській області – Генштаб
Пускова установка ОТРК "Іскандер-М". Джерело: Генштаб

Українські військові продовжують знищувати військову техніку та важливі об'єкти окупантів на території РФ та ТОТ України. Минулої ночі Сили оборони уразили пускову установку оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М" у Курській області.

Також під прицілом опинилися, зокрема, склади боєприпасів та склад матеріально-технічних засобів. Деталі оприлюднили у Генеральному штабі ЗСУ.

"29 жовтня та в ніч на 30 жовтня підрозділи Сил оборони України уразили пускову установку ОТРК "Іскандер-М" у Курській області РФ, склади боєприпасів і матеріально-технічних засобів, а також ремонтні підрозділи противника", – йдеться у повідомленні.

Подробиці ураження цілей на Курщині та ТОТ

У Генштабі ЗСУ уточнили, що пускову установку було уражено в районі Фатежа на Курщині. Вона перебувала поблизу місця перевантаження балістичних ракет.

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Сили оборони уразили пускову установку ОТРК ''Іскандер-М'' у Курській області – Генштаб

Пускова установка ОТРК "Іскандер-М". Джерело: Генштаб

Крім того, українські військові завдали ударів по низці об’єктів російської армії на тимчасово окупованих територіях:

– складах боєприпасів поблизу Малоянисоля на Донеччині, Новоєгорівки на Харківщині та Ганусівки на Луганщині;

– складу матеріально-технічних засобів у районі Біловодська Луганської області;

– ремонтному підрозділу окупантів поблизу Рубіжного;

– ремонтно-відновлювальній базі противника в районі Писарівки на Луганщині.

Сили оборони уразили пускову установку ОТРК ''Іскандер-М'' у Курській області – Генштаб

Карта. Джерело: deepstatemap.live

Чому удари є важливими для України

Наші захисники наголосили, що знищення кожної пускової установки "Іскандер-М" послаблює здатність окупаційної армії обстрілювати українські міста балістичними ракетами.

Удари по ремонтних підрозділах перешкоджають відновленню пошкодженої техніки та її поверненню до бойових дій, а знищення складів боєприпасів обмежує вогневі можливості окупантів.

"Робота по ключових військових цілях противника триватиме до повного припинення збройної агресії Росії проти України. Далі буде", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 27 жовтня Сили оборони України завдали ударів по низці військових об’єктів російських окупантів. Українські підрозділи уразили склади боєприпасів російської армії поблизу населеного пункту Дякове на Луганщині та Огороднього на Донеччині.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що 22 жовтня та в ніч на 23 жовтня українські військові атакували низку об'єктів російської армії. Серед цілей – місце запуску ударних безпілотників та склади боєприпасів.

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