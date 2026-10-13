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Сили оборони уразили ремонтну базу "Іскандер-М", РЛС, склади та живу силу противника - Генштаб

Ганна ЯкубецьГанна Якубець
Time to read1 хв
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Сили оборони уразили ремонтну базу "Іскандер-М", РЛС, склади та живу силу противника - Генштаб
Українські військові. Ілюстративне фото. Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Сили оборони України продовжують завдавати ворогу ударів, знищуючи техніку та живу силу противника. Так, 12 жовтня та в ніч на 13 жовтня 2026 року українські захисники завдали ураження низці військових об’єктів окупантів.

Завдяки ефективній операції уражено ремонтну базу "Іскандер-М", РЛС, склади та живу силу окупантів. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Що уразили Сили оборони

Окупанти продовжують зазнавати втрат у живій силі та техніці. Цього разу у районі Кондринки Курської області РФ Сили оборони уразили ремонтну базу самохідних пускових установок і транспортно-заряджальних машин оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М".

Крім того, у районі н.п Шкрябіне Брянської області РФ уражено радіолокаційну станцію противника. Також на тимчасово окупованій території Луганської області уражено логістичні об’єкти російських підрозділів.

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У районі Довжанська – склад пально-мастильних матеріалів, а в районі Рубіжного – склад боєприпасів.

Також у Генштабі наголосили, що українські воїни били по місцях зосередження живої сили противника, внаслідок чого окупанти зазнали втрат.

"Уражено скупчення російських військових у районах Селидового, Роздольного, Суженки та Мирнограда Донецької області, Набережного Запорізької області, а також Куземівки на Луганщині", – йдеться в повідомленні.

У Генштабі також наголосили, що робота по ключових військових цілях російського агресора триває.

Сили оборони уразили військові об'єкти ворога.Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Нагадаємо, за добу 12 жовтня українські воїни відмінусували ще 1390 російських загарбників. Загальні втрати армії РФ в особовому складі за час повномасштабного вторгнення зросли до 1 555 700 осіб.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що Сили оборони уразили пункти управління, станцію РЕБ і навчальний центр сержантів ворога.Так, наші військові продовжують знищувати важливі для російської армії об'єкти на території України та РФ. Нещодавно захисники уразили пункти управління та станцію РЕБ окупантів.

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