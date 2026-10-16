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Сили оборони уразили РЛС "Небо-У" у Краснодарському краї: її ціна сягає 100 млн доларів – Генштаб

Ганна ЯкубецьГанна Якубець
Time to read1 хв
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Сили оборони уразили РЛС "Небо-У" у Краснодарському краї: її ціна сягає 100 млн доларів – Генштаб
Російська РЛС "Небо-У". Джерело: Росмедіа

У ніч на 16 жовтня 2026 року Сил оборони України завдали нових збитків окупантам. Українські військові уразили ворожу радіолокаційну станцію 55Ж6У "Небо-У" вартістю приблизно 100 мільйонів доларів.

Ціль розташована була у районі населеного пункту Магри Краснодарського краю РФ. Про це зазначили в Генеральному штабі ЗСУ.

Що відомо

Країна-агресорка Росія продовжує зазнавати втрат у розв'язаній нею війні. Ціллю стають військові об'єкти, розташовані за тисячі кілометрів від кордону з Україною. У ніч на 16 жовтня такою ціллю стала радіолокаційна станцію окупантів 55Ж6У "Небо-У", яка розташована у районі населеного пункту Магри Краснодарського краю РФ. Коштує вона приблизно 100 мільйонів доларів США.

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В результаті атаки в районі об’єкта виникла пожежа.

Сили оборони уразили російську РЛС.Джерело: Генштаб ЗСУ

Що таке "Небо-У"

"Небо-У" – далекобійна трикоординатна РЛС метрового діапазону. Станція призначена для виявлення та супроводу повітряних цілей, зокрема літаків, крилатих і балістичних ракет. Ураження таких засобів знижує спроможності противника контролювати повітряний простір і своєчасно виявляти повітряні цілі.

"Робота по ключових військових об'єктах російського агресора триває", – нагадали у Генеральному штабі.

Магри Краснодарського краю на мапі.Джерело: Google Maps

Нагадаємо, з початку 2026 року втрати російської армії у війні проти України сягнули 350 260 військовослужбовців. Найбільше особового складу окупанти втратили у вересні. Тоді показник перевищив 46 тис. осіб.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що за добу 15 жовтня українські воїни відмінусували ще 1790 російських загарбників. Загальні втрати армії РФ в особовому складі за час повномасштабного вторгнення зросли до 1 561 020 осіб. Знищено також сотні одиниць озброєнь та техніки армії РФ.

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