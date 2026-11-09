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Сили оборони уразили російську станцію подавлення Starlink на Донеччині: усі подробиці

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 хв
366
Сили оборони уразили російську станцію подавлення Starlink на Донеччині: усі подробиці
Starlink. Ілюстративне фото

Сили оборони України уразили російську станцію подавлення супутникового зв’язку Starlink поблизу Сартани на тимчасово окупованій території Донецької області. Об’єкт противника використовувався для перешкоджання супутниковому зв’язку українських військових.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. У відомстві розповіли про ураження інших військових об’єктів російської армії на тимчасово окупованих територіях.

Удари по ворожих цілях завдавали 8 листопада та в ніч на 9 листопада. Зокрема, станцію подавлення Starlink виявили та уразили в районі населеного пункту Сартана на Донеччині.

Цей об’єкт окупанти використовували для придушення супутникового зв’язку Starlink, яким користуються українські військові. Його знищення має зменшити кількість перешкод для роботи систем зв’язку Сил оборони та сприяти ефективнішому застосуванню українських безпілотників.

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Також українські захисники завдали ударів по російських складах боєприпасів у Запорізькій області. Вибухи зафіксували поблизу Токмака та Остриківки.

Крім того, у районі Красногорівки на Донеччині уражено склад матеріально-технічних засобів російської армії. Таким чином, під ударом опинилися не лише засоби радіоелектронної боротьби противника, а й об’єкти його постачання та забезпечення.

Сили оборони продовжать завдавати ударів по важливих військових цілях окупантів, доки Росія не припинить збройну агресію проти України.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Україна випробувала системи перехоплення цілей у навколокосмічному просторі та розглядає можливість їхнього серійного виробництва. Розробки мають посилити захист від нових російських загроз, зокрема балістичних ракет "Орєшнік", які виходять за межі атмосфери перед ураженням цілі.

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