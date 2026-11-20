Українські воїни продовжують завдавати ударів по військових цілях ворога на тимчасово окупованих територіях України. У ніч проти 20 листопада під атакою опинилися окупанти на Луганщині.

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Сили оборони вдарили по російському складу боєприпасів: фіксувалася потужна детонація. Подробиці повідомляє Telegram-канал Exilenova+.

Що відомо про удар по складу БК російських військ

Вибухи та потужна вторинна детонація, за даними Exilenova+, лунали на Луганщині після опівночі.

"Сили оборони успішно відпрацювали по складу боєприпасів на Луганщині. На кадрах детонація БК", – йшлося у повідомленні, опублікованому о 00:58 ночі.

Повідомлення автори каналу супроводили згаданими відеокадрами.

Агенти військового руху українців і кримських татар "Атеш" про вибухи у Луганську повідомляли ще о 22:52 напередодні.

А о 02:41 в "Атеш" заявили про ще один "потужний приліт" у Луганську. Куди захисники поцілили цього разу та якими були результати удару – не повідомлялося.

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Як розповідав OBOZ.UA, у Смоленській області Росії в ніч проти 20 листопада українські ударні безпілотники атакувалихімічне підприємство "Дорогобуж". Воно виробляє аміак, азотну кислоту та аміачну селітру. Продукція заводу, зокрема, використовується для виготовлення вибухових речовин для російського ВПК та армії.

Під удар потрапив цех із виробництва аміаку.

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