Сили оборони уразили склад БПЛА, пальне і дронопорт ворога в Брянській області – Генштаб

Сили оборони України завдали ударів по об'єктах інфраструктури російських ударних безпілотників у Брянській області Росії. У районі населеного пункту Нявля уражено склад зберігання дронів типу "Герань", дронопорт і склад паливно-мастильних матеріалів.

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Про це у Telegram повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Ураження відбулося 28 жовтня та в ніч на 29 жовтня. За даними Генштабу, атака має знизити спроможності російської армії застосовувати безпілотники для ударів по Україні та цивільній інфраструктурі.

Які ще об'єкти ворога уразили на Брянщині

Окрім інфраструктури ударних дронів, українські військові уразили дві радіолокаційні станції в районах Стародуба та Медведового. Також під удар потрапили пункти управління безпілотниками поблизу населених пунктів Савлукове та Вітовка.

У Генштабі зазначили, що ураження радіолокаційних станцій створює прогалини в радіолокаційному полі російських військ. Це може ускладнити виявлення повітряних цілей і контроль повітряного простору на відповідних ділянках.

На Донеччині уразили командно-спостережний пункт окупантів

Крім того, на тимчасово окупованій території Донецької області Сили оборони уразили командно-спостережний пункт російських військ у районі Новогродівки.

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У Генеральному штабі ЗСУ наголосили, що українські військові продовжують завдавати ударів по військових об'єктах противника в межах права на самооборону, гарантованого статтею 51 Статуту Організації Об’єднаних Націй. Такі дії триватимуть до припинення збройної агресії Росії проти України.

Сили оборони продовжують бити по військових об’єктах Росії

Нагадаємо, 21 жовтня Сили оборони України уразили кілька військових об’єктів російської армії у Брянській і Запорізькій областях, а також на Луганщині. Серед цілей були станція радіоелектронної боротьби та склад матеріально-технічних засобів окупантів.

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Також українські військові уразили командно-спостережний пункт противника поблизу Вишневого та пункт управління безпілотниками в районі Ланкового на Запоріжжі.

22 жовтня та в ніч на 23 жовтня українські військові завдали ударів по місцю зберігання, підготовки та запуску ударних БПЛА російської армії в районі Донецька. Також було уражено пункт управління підрозділу поблизу Громового в тимчасово окупованому Криму.

Як писав OBOZ.UA, 24 жовтня та в ніч на 25 жовтня Сили оборони України уразили російські радіолокаційні станції в Бєлгородській області РФ. За даними Генштабу, це створює прогалини в радіолокаційному полі противника та розширює можливості українських військових застосовувати безпілотники.