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Сили оборони уразили три пункти управління БПЛА ворога: Генштаб розкрив деталі операції

Надія ДанищукНадія Данищук
Time to read1 хв
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Сили оборони уразили три пункти управління БПЛА ворога: Генштаб розкрив деталі операції
Сили оборони б'ють по пунктах управління дронами. Джерело: Генштаб

Підрозділи Сил оборони України 10 листопада та в ніч проти 11 листопада уразили три пункти управління російськими безпілотниками на окупованих територіях Запорізької та Донецької областей. Також українські військові знищили склад БпЛА противника на Луганщині, пункт управління військами на Донеччині та командно-спостережний пункт на Харківщині.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Удари були спрямовані на об'єкти, які забезпечують управління російськими безпілотними системами та координацію дій окупаційних підрозділів.

Уражено три пункти управління російськими дронами

Одним із головних напрямків операції стало знищення пунктів, звідки російські військові керують безпілотниками.

За даними Генштабу, уражено три такі об'єкти:

- у районі Токмака Запорізької області;

- поблизу Примірного на Запоріжжі;

- у районі Покровська Донецької області.

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Сили оборони уразили три пункти управління БПЛА ворога: Генштаб розкрив деталі операції

Токмак та Примірне на карті бойових дій. Джерело: deepstatemap

Сили оборони уразили три пункти управління БПЛА ворога: Генштаб розкрив деталі операції

Покровськ на карті бойових дій. Джерело: deepstatemap

З цих пунктів російські оператори координують застосування ударних безпілотників проти українських військових, техніки та логістики. Водночас дрони використовують і для атак на цивільне населення прифронтових громад – зокрема, російські військові полюють на автомобілі, автобуси, машини швидкої допомоги та людей на вулицях.

На Луганщині уразили склад російських БпЛА

Крім пунктів управління, українські військові завдали удару по запасах безпілотників противника.

У районі Залиману Луганської області уражено склад російських БпЛА. У Генштабі зазначили, що внаслідок цього частина ворожих дронів не змогла бути використана для атак.

Сили оборони уразили три пункти управління БПЛА ворога: Генштаб розкрив деталі операції

Залиман на карті бойових дій. Джерело: deepstatemap

Удари по пунктах управління та командно-спостережному пункту

Також Сили оборони уразили інші об'єкти управління російських військ.

Зокрема, у районі Мирнограда Донецької області під удар потрапив пункт управління противника. Поблизу Вовчанська на Харківщині уражено командно-спостережний пункт одного з підрозділів російської армії.

У Генштабі наголосили, що робота зі знищення ключових військових об'єктів противника триватиме до повного припинення Росією збройної агресії проти України.

Як повідомляв OBOZ.UA, Сили оборони України уразили російську станцію подавлення Starlink поблизу Сартани на тимчасово окупованій території Донецької області. Об’єкт противника використовувався для перешкоджання супутниковому зв’язку українських військових.

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